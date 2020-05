Israels Ministerpräsident Ben Netanjahu steht vor Gericht

Von Deutsche Presse-Agentur und Schwäbische Zeitung

In den Sozialen Medien wird kolportiert, Regierungen dürften den Bürgern keinen Mund-Nasen-Schutz in Geschäften vorschreiben. In einem Beitrag auf Facebook heißt es dazu: "Jeder Ladenbesitzer, kann diesen Schwachsinn, in seinem 'Reich' selbst entscheiden." Begründet wird das mit dem Hausrecht des Eigentümers.

BEWERTUNG: Die Coronavirus-Verordnungen der Länder, die auf Basis des Infektionsschutzgesetzes eine Maskenpflicht im Einzelhandel vorschreiben, sind verbindlich.