Israel: Netanjahu-Herausforderer Ganz liegt vor Wahl vorne

Von Hildegard Nagler

Dass Patienten in der Notaufnahme des Lindauer Krankenhauses warten müssen, führt immer wieder zu Beschwerden. So hat sich auch jetzt ein Patient an die Lindauer Zeitung gewandt, der mit einer blutenden Platzwunde mehr als vier Stunden im Wartezimmer saß. Die Bereitschaftspraxis war zu der Zeit nicht geöffnet.

Um 18.40 Uhr betritt ein Mann gemeinsam mit seinem 31-jährigen Sohn die Asklepios Klinik in Lindau - der 31-Jährige hat eine Eisenstange an den Kopf bekommen und eine blutende Platzwunde davongetragen.