Islamfeindliche Straftaten zu Jahresbeginn leicht rückläufig

Das hat es schon lange nicht mehr in Laichingen gegeben: Ein kräftiges Hagelgewitter hat am Donnerstagnachmittag die Innenstadt in eine Schneelandschaft verwandelt. Um die 50 Liter sind innerhalb einer Stunde auf den Quadratmeter herunter geprasselt.

Die Weite Straße wurde zeitweise zu einem Fluss mit weißen Inseln. An den Straßenrändern stauten sich die Hagelkörner bis zu zehn Zentimeter hoch.

Doch auch die Feuerwehr Laichingen musste ausrücken.