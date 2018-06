Irisches Kabinett beschließt Referendum über Abtreibung

Nach einer vierstündigen Sitzung konnte sich das irische Kabinett schließlich einigen. Die Iren werden die Chance erhalten, erklärte der Premierminister Leo Varadkar, über die Liberalisierung der Abtreibung in einem Referendum zu entscheiden. „Wir wissen, dass viele Frauen Abtreibungspillen per Post erhalten, um ihre Schwangerschaften zu beenden“, schrieb Varadkar auf Twitter. „Es gibt Abtreibung in Irland, aber sie ist nicht sicher, nicht geregelt und illegal.“ Der Termin soll in den nächsten Wochen festgelegt werden. Man fasst den späten Mai ins Auge – noch rechtzeitig vor dem Staatsbesuch von Papst Franziskus, der im August erwartet wird.

Das zur Zeit noch geltende weitgehende Abtreibungsverbot hat in dem traditionell zutiefst katholischen Land Verfassungsrang. Der achte Zusatzartikel zur Konstitution garantiert den Schutz des ungeborenen Lebens. Erst im Jahre 2013 kam es zu einer teilweisen Lockerung. Ist das Leben der Mutter ernsthaft gefährdet, kann ein Abbruch stattfinden. In allen anderen Umständen ist eine Abtreibung weiterhin illegal. Weder in Vergewaltigungsfällen, noch bei einer tödlichen Missbildung des Fötus und ganz zu schweigen von Fällen, in denen die Eltern zu arm für ein weiteres Kind sind, ist ein Schwangerschaftsabbruch erlaubt.

Frau stirbt wegen Verbot

Der Grund für diese erste Liberalisierung war der tragische Tod von Savita Halappanavar, einer indischen Zahnärztin. Sie war in der 17. Woche schwanger, als sie Ende Oktober 2012 ins Galway University Hospital eingeliefert wurde. Die Ärzte diagnostizierten eine beginnende Fehlgeburt. Der Muttermund war voll geöffnet, das Baby war nicht mehr zu retten. Savita bat um einen Schwangerschaftsabbruch. Das sei nicht möglich, sagte man ihr, solange der Fötus noch am Leben sei. Drei Tage lang dauerte es, bevor der Herzschlag des Babys aussetzte, erst dann unternahmen die Ärzte eine Operation. Doch in der Zwischenzeit hatte eine Blutvergiftung bei der Mutter eingesetzt. Savita Halappanavar verstarb aufgrund mehrfachen Organversagens. Der öffentliche Aufschrei über ihr Schicksal zwang die Politiker zum Handeln.

Der nächste Liberalisierungsschritt soll weitergehen. Im Referendum werden die Iren darüber entscheiden, ob sie den achten Zusatzartikel zur Verfassung abschaffen wollen. Das würde der Regierung ermöglichen, ein Abtreibungsgesetz einzubringen, das einen Schwangerschaftsabbruch bis zur zwölften Woche erlaubt. Eine kürzliche Meinungsumfrage zeigte eine klare Mehrheit von 56 Prozent für eine Zwölf-Wochen-Lösung, während 29 Prozent der Befragten sich dagegen aussprachen.

Auch wenn die Umfragen auf eine Abschaffung des Verfassungszusatzes hindeuten, dürfte der Wahlkampf leidenschaftlich geführt werden. Das Thema ist emotional besetzt, bei der Gesetzesänderung 2013 kam es zu Straßenprotesten von beiden Seiten. Der Premierminister will für die Liberalisierung kämpfen. „Ich weiß“, sagte er, „dass dies eine schwierige Entscheidung für das irische Volk sein wird. Für die meisten von uns ist es keine Frage von schwarz und weiß, sondern von grau. Wenn die Liberalisierung bewilligt wird, und ich gehe davon aus, bedeutet das, dass unser Land erwachsen geworden ist.“