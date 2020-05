Iran verurteilt Betätigungsverbot für Hisbollah

Wer bietet mehr? Das wird bei der Vergabe von drei kommunalen Baugrundstücken im Kressbronner Spitzgartenweg die Frage sein. Wie der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch einstimmig beschlossen hat, läuft der Verkauf im Höchstgebotsverfahren ab. Hintergrund: Der Erlös soll in das Baugebiet Bachtobel fließen, das in Planung ist und in dem die Gemeinde unter anderem bezahlbaren Wohnraum schaffen will.

Das Mindestgebot im Spitzgarten liegt bei 450 Euro pro Quadratmeter.