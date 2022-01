Interview: Jurist und Ethikrat-Mitglied Augsberg lehnt Impfpflicht ab

Vier Mitglieder des Deutschen Ethikrats tragen die neue ad-hoc Stellungnahme des Rats, in der eine weitreichende Impfpflicht empfohlen wird, nicht mit. Darunter ist der Gießener Professor Steffen Augsberg. Im Interview erklärt er, warum.

Herr Augsberg, was ist Ihr Einwand gegen eine allgemeine Impfpflicht?

Zum jetzigen Zeitpunkt fehlen viele Voraussetzungen, um eine allgemeine Impfpflicht gut zu begründen. Und sie auf Vorrat zu beschließen, kommt für mich nicht in Frage.

Was fehlt an Voraussetzungen?

Mit 2G und 3G gibt es schon eine Art indirekte Impflicht. Damit sind die Zahlen zurückgegangen, auch wenn wir leider die genauen Ursachenzusammenhänge nicht kennen und nicht wissen, wie wirksam dies auch unter Omikron-Bedingungen ist. Zudem ist offen, wie sich die schon beschlossene Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen wie Ärzte oder Pflegekräfte auswirkt. Das sollte man untersuchen, bevor man weitere Schritte geht – zumal bei der allgemeinen Impflicht viele Fragen ungeklärt sind.

Welche sind das?

Etwa: Wie wird sie umgesetzt? Das muss klar sein, weil eine schlecht gemachte Pflicht, die sich als praxisuntauglich erweist, dem Infektionsschutz sogar schadet.

Was spricht dagegen, quasi auf Vorrat die Pflicht einzuführen?

Sie wäre ein schwerer Eingriff in Grundrechte. Den kann es gerechtfertigt nur geben, wenn er sich sehr gut begründen lässt. Doch heute kann zum Beispiel niemand sagen, wie viele Impfungen überhaupt erforderlich sind. Dass es einen Booster braucht, war noch im Sommer nicht bekannt – heute ist das gesichertes Wissen. Womöglich ist schon bald die vierte Impfung ratsam. Und dann? Solange aber nicht mal die Zahl der Impfungen feststeht, kann man nicht seriös feststellen, ob die Pflicht verhältnismäßig wäre. Bis dahin ist sie für mich voreilig und deshalb abzulehnen – erst recht wegen des Aufkommens von Omikron.

Warum das?

Niemand weiß derzeit, wie sich der durch die bestehenden Vakzine gewährleistete Fremd- und Selbstschutz – also die Ansteckungsfähigkeit und mögliche Impfdurchbrüche – unter Omikron-Bedingungen entwickeln. Damit ist offen, wie sehr eine allgemeine Impflicht verhinderte, dass Neuansteckungen und damit zeitverzögert auch Einweisungen von Kranken auf die Intensivstationen entstehen – den intensiven Eingriff in die Grundrechte gäbe es aber sehr wohl.

Es könnte aber zusammenpassen, wenn mehr Wissen vorliegt?

Ja. Ich bin nicht per se gegen eine Ausweitung der Impflicht. Nur Stand heute steht sie auf dünnem, zu dünnem Eis. Aber das kann tragfähiger und stabil werden. Ich warne nur davor, jetzt alle Hoffnung in eine nur scheinbar einfache und effektive Lösung zu setzen. Unzureichend begründetes Handeln gab es in der Pandemie zu oft. Das schwächt nur die Akzeptanz.

Warum?

Was würde denn passieren, wenn sich zeigte, dass das Kalkül der Impfpflichtbefürworter nicht aufgeht – dass wir also trotz Pflicht beispielsweise aufgrund von neuen Mutationen oder nicht hinreichend angepassten Impfstoffen eben gerade nicht aus der viel beklagten Dauerschleife aus strengeren Maßnahmen, Lockerungen und wieder strengeren Schutzauflagen herauskommen? Der Vertrauensverlust wäre enorm. Der Blick in andere Länder zeigt doch, dass eine hohe Impfquote nicht alle Probleme beseitigt.

Was war bisher das unbegründete Handeln, von dem Sie sprachen?

Die Schließung von Spielplätzen hat sicher ebenso wenig zum Infektionsschutz beigetragen wie andere überschießende Regeln vor allem für den Außenbereich. Der beste Weg ist, strikt auf Basis des aktuell bestehenden Wissens zu handeln und Ungewissheiten offen zu benennen. Ja, diese Wissensbasis kann sich in einer Pandemie rasch ändern, und das erleben wir ja ständig. Deshalb sollte man eine erweiterte Impfpflicht auch nicht pauschal ausschließen. Im Moment lässt sie sich indes schlecht rechtfertigen – diese Einsicht ist erkennbar in der grundsätzlich lernfähigen Politik angekommen. Und dann sollte man sie eben besser lassen, auch, um die Gräben in der gesellschaftlichen Impfdebatte nicht weiter zu vertiefen.

Welche sind das?

Zu oft gibt es ein schlichtes Entweder-Oder mit Unterstellungen und Vergröberungen. Wahr ist aber: Nicht jeder, der Impfpflichten kritisch sieht, ist ein Impfgegner – und schon gar nicht automatisch einer, der absurde Verschwörungserzählungen über das Impfen verbreitet. Zugleich kann aber jemand, der wie ich das Impfen befürwortet, dennoch bestimmte Impfpflichten ablehnen – und zwar dann, wenn sie nicht oder noch nicht gut genug begründet sind.