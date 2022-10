Interview: FDP-Südwest-Chef Theurer steht zur Ampel – fordert aber mehr Gehör für Mittelstand

Trotz der Schlappe bei der Landtagswahl in Niedersachsen bleibt die FDP der Ampel treu. Seine Partei müsse aber die Interessen des Mittelstands stärker vertreten, sagt Michael Theurer, Bundesvize und Landesvorsitzender in Baden-Württemberg, im Gespräch.

Deutschland steht vor wirtschaftlich schweren Zeiten, doch die FDP profitiert davon nicht. Trauen die Wähler der FDP ausgerechnet in ihren Kernbereichen Wirtschaft und Finanzen nicht mehr ausreichend Kompetenz zu?

Zunächst gibt es nichts zu beschönigen: Das Ausscheiden der FDP aus dem Landtag in Niedersachsen ist eine schmerzhafte Niederlage. Sie muss auch in der Bundes-FDP ein Weckruf sein. Die FDP ist das marktwirtschaftliche Korrektiv in der Bundesregierung. Allerdings kommen diese Erfolge nicht genug bei den Menschen an. Wir müssen daher mit Überzeugungsarbeit für die liberale Sache wieder zu den Wählerinnen und Wählern durchdringen.

Am Wahlabend hieß es aus der FDP vor allem, man müsse nun das eigene Profil schärfen. Das klingt nach Streit – der aber vom Wähler selten honoriert wird. Wie wollen Sie dieses Dilemma lösen?

Die Ampelkoalition hat in schwierigster Zeit Verantwortung für unser Land übernommen. Ich bin davon überzeugt, dass die FDP nur in und mit der Regierungskoalition erfolgreich sein wird. Wir werden auch weiterhin dafür kämpfen, Dinge umzusetzen, die das Land jetzt braucht – etwa die Verlängerung von Kohle- und Kernkraft, um durch die Krise zu kommen. Gleichzeitig müssen wir den berechtigten Interessen des Mittelstands mehr Gehör, Gesicht und Gewicht verschaffen.

Die FDP pocht im Bund auf die Einhaltung der Schuldenbremse. Setzt sich bei den Wählern womöglich vermehrt der Eindruck durch, dass das Festhalten daran in der aktuellen Krisensituation nicht der richtige Weg ist?

In Krisen sind kurzfristige Hilfen notwendig, etwa zur Sicherung der Liquidität. Dazu haben wir als Regierungspartei das dritte Entlastungspaket und zusätzlich weitere 200 Milliarden Euro für die Gas- und Strompreisbremse auf den Weg gebracht. Die Sicherheit der Energieversorgung lässt sich aber nicht durch Finanzmittel lösen, sondern zum Beispiel durch die Produktion von Strom in Kohle- und Kernkraftwerken. Zudem lösen immer höhere Schulden keine Probleme, sondern werden selbst zum Problem. Im vergangenen Jahr sind staatliche Zinskosten von etwa vier Milliarden Euro angefallen – schon im kommenden Jahr werden sie auf 30 Milliarden Euro ansteigen. Deshalb ist jetzt die Zeit für Konsolidierung. Das ist die Aufgabe, aber gleichzeitig auch eine Chance der FDP. Wir werden in Zukunft noch stärker auf Eigeninitiative setzen. Die Verantwortung des Einzelnen für sich und andere ist das Credo der Freien Demokraten und unser Beitrag zur Überwindung der Krise. Dazu braucht es selbstverständlich einen starken Staat, der sich in seinen Kernaufgaben auf die Verteidigung der inneren Sicherheit und den sozialen Zusammenhalt konzentriert. Allerdings kann der Staat mit seinen begrenzten Fiskalspielräumen die Krise nicht wegsubventionieren. Deshalb heißt das Gebot der Stunde, für die Bürger mehr Freiräume zu schaffen und Bürokratie abzubauen.