Innenausschuss will von Seehofer Antworten zum Datenklau

In einem Haus in der Georg-Rauser-Straße in Otterswang ist es am Dienstagabend zu einer Explosion gekommen. Das Haus wurde dabei so schwer beschädigt, dass es nicht mehr bewohnbar ist. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Verpuffung erfolgte gegen 18.15 Uhr, die Feuerwehr Bad Schussenried wurde nach eigenen Angaben gegen 18.18 alarmiert.

Wie es zu dem Unglück kam, ist noch ungeklärt. Nach ersten Erkenntnissen gehen sowohl Polizei als auch Feuerwehr von einem technischen Defekt der Pelletheizung aus.