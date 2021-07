Individuelle Risikoabwägung

Die wichtigste Aufgabe des Staates in der Pandemiebekämpfung ist es derzeit, möglichst schnell allen Bürgern ein Impfangebot zu machen. Ist dieses Ziel erreicht – und lange dauert es nicht mehr –, verschiebt sich die Verantwortung für den Gesundheitsschutz. Die Risikoabwägung ist dann keine kollektive mehr, wie wir es aus der Pandemie kennen, sondern eine individuelle. Und das ist auch gut so, denn nur ein sehr ansteckendes Virus, gegen das sich nicht jeder schützen kann, rechtfertigt derart tiefe Grundrechtseingriffe, an die wir uns gewöhnen mussten.

Eine Impfpflicht wäre ein weiterer Eingriff in die individuelle Freiheit. Begründet zwar, denn es gibt keine berechtigten Zweifel an der Wirksamkeit und dem Nutzen der Impfstoffe, und doch ist es nicht Aufgabe des Staates, jemand zu seinem Glück zu zwingen.