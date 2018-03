In Syrien droht eine humanitäre Katastrophe

Wer zu Jahresbeginn auf eine Kriegsmüdigkeit der Akteure gehofft hat, sieht sich jetzt getäuscht: Der Stellvertreterkrieg eskaliert. Israel und der Iran attackieren sich gegenseitig. Schiitische Milizen versuchen die syrischen Rebellen in Schach zu halten und werden dabei von der russischen Luftwaffe unterstützt. Auch die USA haben ihre Truppen in Syrien noch einmal verstärkt. Ihr ursprüngliches Ziel, die „Vernichtung“ des IS, haben die Großmächte aus den Augen verloren. Aus deren Orientierungslosigkeit versucht nun die Türkei, Kapital zu schlagen.

Ankara wird die syrischen Verbündeten der PKK allerdings nicht wie angekündigt „vernichten“ können, in Syrien aber neue Not, Elend und Wut verursachen. Dies gilt vor allem für die Großstadt Afrin, deren von Erdogan angekündigte Belagerung eine humanitäre Katastrophe auslösen dürfte. Spätestens dann könnte sich die Assad-Armee dazu berufen fühlen, nicht die Kurden, sondern die „Syrer von Afrin“ zu retten.

Damit nicht genug: Eine Schlacht um Afrin – mit den unvermeidlichen Bildern toter und verletzter Zivilisten – swürde auch die Kurden in der Türkei auf den Plan rufen. Ein Überschwappen des Stellvertreterkrieges in Syrien nach Anatolien selbst ist dann nicht mehr auszuschließen.