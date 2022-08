In schwierigen Zeiten brauchen Bürger Entlastungen

Es ist gut zwei Jahre her, dass der damalige Bundesfinanzminister Olaf Scholz die Bazooka rausholte. Mit Abermilliarden Euro wurden so in der Corona-Krise Unternehmen gerettet – Schuldenbremse hin, Schuldenbremse her. In der aktuellen Energiekrise und der Debatte um ein weiteres Entlastungspaket für Deutschland verweist Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wieder auf die bedrückende Lage für viele Firmen und möchte den Unternehmen Perspektiven geben. Schön und gut. Nur ist es an der höchsten Zeit, dass die Ampel auch den Bürgern rechtzeitig vor Herbst und Winter mit derselben unmissverständlichen Entschlossenheit eine Perspektive gibt.

Die Zeit für wöchentliche Absichtserklärungen und das wenig konkrete Inaussichtstellen „wuchtiger Pakete“ durch Finanzminister Christian Lindner läuft ab. Wir brauchen eine Bazooka 2.0 für die Menschen in den Haushalten mit mittleren und kleinen Einkommen. Dort herrscht in diesen Tagen verbreitet die schiere Angst vor sprunghaft gestiegenen und steigenden Energiekosten. Und für das Kanzlerversprechen, dass niemand allein gelassen werde („You´ll never walk alone“), können sich bislang allenfalls die Energieriesen etwas kaufen.

Gerade so systemrelevant wie sie sind aber die Familien, die Rentner, die Alleinerziehenden und die Studenten. Es ist geboten, ihnen in der aktuellen Ausnahmesituation die Unsicherheiten so schnell und so weit wie möglich zu nehmen. Ein zeitlich befristeter Gaspreisdeckel für den Grundbedarf wäre ein Instrument, es gibt aber auch andere denkbare Maßnahmen. Alle haben sie gemein, dass der Staat dafür viel Geld in die Hand nehmen muss – Schuldenbremse hin, Schuldenbremse her.

Auf der Einnahmenseite könnte die Ampel für den Haushalt kompensierend auch etwas tun, wenn die FDP beim Thema Übergewinnsteuer über ihren Schatten spränge. Zusammen wäre das in der Tat ein wuchtiges Paket und jedenfalls nicht das Ende der sozialen Marktwirtschaft, sondern die Betonung des Sozialen in einer schwierigen Zeit.