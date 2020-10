In Paris „maximale Alarmstufe“ im Kampf gegen Corona

Zwei Menschen lebensgefährlich verletzt worden sind bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 311 auf Höhe von Meßkirch. Kurz nach der Einmündung B311/B311 in Richtung Tuttlingen stießen gegen 17 Uhr ein Wohnmobil und ein Auto aus bislang ungeklärter Ursache frontal zusammen. Nach Angaben von Theodor Füßinger, dem Kommandanten der Meßkircher Feuerwehr, erfolgte der Zusammenstoß bei „hoher Geschwindigkeit“. Die beiden lebensgefährlich Verletzten mussten mit Rettungshubschraubern in Kliniken geflogen werden.