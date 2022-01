In Kachstan regiert ein Machthaber von Putins Gnaden

Das Internet arbeitet nur sporadisch, die Flughäfen sind dicht, was in diesen Tagen und Nächten in Kasachstan wirklich passiert, kann kaum jemand abschätzen. So wie niemand den Ausbruch blutiger Massenproteste in der reichsten Republik Zentralasiens, einem wichtigen Öllieferanten Deutschlands, erwartet hat. Aber es zeigt sich einmal mehr: Die übliche postsowjetische Präsidialdiktatur saugt zu viel Schmiergeld aus der eigenen Volkswirtschaft heraus. Und sie traut der eigenen Untertanenschaft zu wenig Menschenverstand zu. Bei allem Meinungs- und Gewaltmonopolismus eignet sie sich nicht als dauerhaft stabiles Staatsmodell.

Georgier, Ukrainer und Armenier haben schon erfolgreich gegen sie rebelliert, die Belarussen scheiterten 2020 sehr bitter am brutalen Widerstand ihres Machthabers Alexander Lukaschenko. Hinterher warfen ihnen manche Gesinnungsgenossen übertriebene Friedfertigkeit vor. Die Kasachen zieren sich da weniger, kaum waren sie auf der Straße, da bewaffneten sich viele, Polizisten wurden totgeprügelt. Aber ihre Staatsmacht hält noch grausamer dagegen als Lukaschenko.

In Kasachstan ist der nächste Gewaltherrscher in Panik

Die kasachische Nationalgarde feuert seit Tagen scharf auf ihre rebellierenden Mitbürger, die Präsident Kassym-Schomart Tokajew als internationale Terroristenbanden beschimpft. Am Freitag verkündete er im Nachhinein einen Schießbefehl gegen sie, einen Tag vorher hatte er das vom Kreml kontrollierte Militärbündnis ODKB um Militärhilfe gebeten. Der nächste Gewaltherrscher in Panik.

Ein neosowjetisches Netzwerk dient sich Moskau an, ein Netzwerk teils wirtschaftlich, teils politisch angeschlagener Autokraten, die den Schutz des reichsten und mächtigsten Artgenossen suchen. Gemeinsame Ideologie: die Verlängerung des Status Quo in die Unendlichkeit. Ihr Erfolgsrezept: die Opposition abschaffen. Auch der Kasache Tokajew hat wohl gute Chancen, sein Regime mit Brutalität und mehr oder weniger massivem Beistand Russlands zu retten. Noch ein Machthaber von Moskaus Gnaden. Aber ihnen allen droht ein böses Ende, wenn irgendwann auch Wladimir Putins kolossale Herrschaft ins Wanken gerät.