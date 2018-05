In Italien jubeln jetzt die Rechten

Der italienische Präsident Sergio Mattarella hat das Richtige getan. Er hat eine Regierung verhindert, in der Paolo Savona Finanzminister gewesen wäre – ein Mann, der verbreitet, Deutschland verfolge heute mit der EU dieselbe Strategie wie in den 1930er Jahren mit dem verbrecherischen Stahlpakt zwischen Hitler und Mussolini. Doch an der guten Tat klebt ein Fluch. Denn vom Nein des Präsidenten profitiert ausgerechnet die rechtsextreme Lega – die Partei, die Savona unbedingt als Minister wollte.

Lega-Chef Matteo Salvini kann in den Monaten vor den Neuwahlen seine Lieblingsrolle spielen: die des Opfers eines angeblichen Komplotts europäischer Eliten, die seine Partei am Regieren gehindert hätten. Salvini hat schon begonnen, Stimmung zu machen mit Parolen gegen die EU und besonders gegen Deutschland. Und das kann funktionieren in Italien, wo es weiten Teilen der Bevölkerung immer noch deutlich schlechter geht als vor der Finanzkrise von 2008.

Verlierer dieser Krise gibt es viele. Vor allem werden unter ihr die Millionen weltoffenen und pro-europäischen Italiener leiden, deren Land nun in den Nationalismus abzudriften droht.