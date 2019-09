In Großbritannien deutet alles auf Wahlkampf hin

Am Tag danach ist immerhin einiges gleichgeblieben. Vor dem Palast von Westminster, dem Sitz des britischen Parlaments, tummeln sich auch an diesem Mittwochmittag Gruppen von Demonstranten. Routiniert rufen sich Brexit-Befürworter unter dem Banner der rechten Brexit Party und Anti-Brexiteers mit EU-Fahnen Beleidigungen zu, mehr amüsiert als wachsam beäugt von unbewaffneten Polizisten.

Im Plenarsaal sitzen, als hätte sich nichts geändert, Margot James und David Gauke auf den Bänken hinter dem Premierminister. Boris Johnson erwidert die Fragen der früheren Staatssekretärin und des Ex-Justizministers wie gehabt mit der Anrede „meine ehrenwerte Freundin“ und „mein sehr ehrenwerter Freund“, als gehörten sie noch derselben Fraktion an. Dabei zählt das Duo zu den 21 Konservativen, die am Abend zuvor dem seit sechs Wochen amtierenden Premierminister die Gefolgschaft verweigert haben. Als Teil einer parteiübergreifenden Allianz von Parlamentariern nahmen sie der Minderheitsregierung die Hoheit über die Tagesordnung und damit die politische Initiative aus der Hand.

Die Tory-Fraktion bröckelt

Die Antwort kam wenige Minuten nach der Abstimmung: Wie angekündigt, warf der Fraktionsgeschäftsführer („chief whip“) die Rebellen aus Fraktion und Partei. Ex-Entwicklungshilfeminister Rory Stewart erhielt eine entsprechende SMS wenige Momente, ehe er beim Gala-Event eines Männermagazins die Trophäe als „Politiker des Jahres“ entgegennehmen durfte. „Ich bin ab sofort ein Ex-Politiker“, scherzte der 46-Jährige mit Galgenhumor.

Das ist natürlich übertrieben, einstweilen amtiert Stewart weiter als Abgeordneter für den nordenglischen Wahlkreis Penrith, „und ein Konservativer bleibe ich auch“, sagt er tags darauf in Medieninterviews auf dem College Green gegenüber dem Parlamentsgebäude, wo TV- und Radioanstalten ihre Zelte aufgeschlagen haben. Aber ein Parteigänger des Regierungschefs, dessen Strategie auf den chaotischen Brexit („No Deal“) am 31. Oktober abzielt – das will Stewart nicht sein. Und so vollendet er am Abend, worauf das parlamentarische Manöver tags zuvor abzielte: Die Anti-Chaos-Allianz verabschiedet gegen den ausdrücklichen Willen der Regierung ein Gesetz, das den „No Deal“ ausschließen soll. Dem Premierminister bleibt bis 18. Oktober Zeit für eine neue Vereinbarung mit der EU über einen geordneten Austritt. Gelingt ihm das nicht, muss er in Brüssel um neuerlichen Aufschub bis Ende Januar bitten.

Wozu der dienen soll? Ist es wirklich an der Zeit, dem Unterhaus erneut jenes Verhandlungspaket der früheren Premierministerin Theresa May vorzulegen, das doch dreimal abgelehnt wurde? Stewart argumentiert ebenso dafür wie der Labour-Hinterbänkler Stephen Kinnock. Als Sprecher einer Gruppe von 18 Labour-Abgeordneten, deren Wahlkreise im Juni 2016 für den Brexit votiert hatten, wirbt dieser für das May-Paket, angereichert um Garantien für Arbeitnehmerrechte und Verbraucherschutz. Es ist das Ergebnis von Gesprächen zwischen Regierung und Opposition im vergangenen Frühjahr, gelangte aber nie zur Abstimmung.

Stehen die Zeichen aber auf Kompromiss an diesem windigen Frühherbsttag? Die Rhetorik im Plenarsaal lässt diesen Schluss nicht zu, im Gegenteil: Alles deutet auf einen unmittelbar bevorstehenden Wahlkampf hin. Johnson wettert gegen seine Entmachtung, nennt das „No Deal“-Verhinderungsgesetz achtmal „Kapitulationsgesetz“ und beteuert, er werde das „zögerliche Hin und Her“ („dither and delay“) nicht mitmachen. Erneut wiederholt der Regierungschef, er wolle keine Wahl; dann aber tadelt er Labour-Oppositionsführer Jeremy Corbyn dafür, dass dieser einem vorgezogenen Urnengang am 15. Oktober einstweilen die Zustimmung verweigert.

Angst vor Brexit vor der Wahl

Die Begründung für das Nein von Labour liefert der sonst milde Labour-Mann Paul Blomfield, indem er Johnson ins Gesicht sagt: „Die Leute glauben kein Wort von dem, was er sagt.“ Tatsächlich würde eine Klausel im einschlägigen Gesetz dem Premierminister eine Änderung des Wahltermins erlauben.

Johnson könnte also die Wahl auf einen Tag nach dem vorgesehenen Brexit-Termin verlegen – was das Gesetz gegen den „No Deal“-Brexit gerade verhindern soll.

Welchen Effekt ein „No Deal“ für die Insel hätte, erörtert an diesem Morgen im Boothroyd-Sitzungssaal das Brexit-Komitee anhand der Situation in den Ärmelkanalhäfen und am Eurotunnel, aber auch an der inneririschen Grenze. Die Plätze der konservativen Abgeordneten sind leer. Die Lebensmittel, die in britischen Supermärkten verkauft werden, stammten „zu 80 Prozent vom Kontinent“, erläutert Andrew Opie vom Einzelhandelsverband BRC und warnt vor Versorgungsengpässen und Preiserhöhungen. Manches ändert sich eben nicht.