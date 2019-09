In der Türkei spielt die Justiz ein endloses Theaterstück

Die türkische Justiz hat mehrere Journalisten der türkischen Oppositionszeitung „Cumhuriyet“ freigelassen – ein Zeichen eines neuen Bekenntnisses zum Rechtsstaat ist das aber nicht. Die Entscheidung des Obersten Berufungsgerichtshofes im Fall der unbotmäßigen Journalisten ist vielmehr Teil eines Systems, mit dem der türkische Staat seine Kritiker unter Druck setzen und gleichzeitig einen Ausschluss aus dem Europarat vermeiden will.

Das Justiztheater funktioniert nach einem einfachen Prinzip. Zuerst sperren untergeordnete Gerichte die Journalisten und Oppositionsvertreter unter absurden Vorwürfen ein. Dann heben die hohen Gerichte die Urteile häufig wieder auf, um Rüffel des Europäischen Menschenrechtsgerichtes in Straßburg zu vermeiden. Zwischen Inhaftierung und Freilassung liegen oft Jahre, in denen die Regierungskritiker hinter Gittern bleiben.

In jüngster Zeit hat die Türkei mehrere Darbietungen dieser Art gegeben. So wurde die Istanbuler Oppositionspolitikerin Canan Kaftancioglu in erster Instanz wegen einiger Twitter-Kommentare, die teils sieben Jahre zurückliegen, zu fast zehn Jahren Haft verurteilt. Das Grundrecht auf Meinungsfreiheit wird in dieser ersten Stufe des Theaterstücks nicht nach europäischen Standards ausgelegt, die für die Türkei als Mitglied des Europarats gelten, sondern so, wie es der Regierung passt.

Dass diese Willkür vor europäischen Richtern keinen Bestand haben kann, weiß auch die türkische Justiz. Beim Straßburger Menschenrechtsgericht gingen allein im vergangenen Jahr mehr als 7000 Klagen gegen die Türkei ein. Im Europarat, zu dem das Gericht gehört, wächst die Verärgerung über Ankara.

Deshalb versucht die Türkei, der Kritik die Spitze zu nehmen. Anfang des Monats ordnete ein Gericht die Freilassung des seit fast drei Jahren inhaftierten Kurdenpolitikers Selahattin Demirtas an – weil sich das Straßburger Menschenrechtsgericht gegen Ende des Monats ein weiteres Mal mit dem Fall befassen wollte. Inzwischen haben Demirtas’ Anwälte offiziell die Freilassung ihres Mandanten beantragt.

Ähnlich wird es möglicherweise dem Kunstmäzen und Aktivisten Osman Kavala gehen, der ebenfalls aufgrund absurder Vorwürfe seit 2017 im Gefängnis sitzt. Die Menschenrechtskommissarin des Europarats, Dunja Mijatovic, kritisierte die Anklage gegen Kavala als Zeichen dafür, wie sehr sich die türkische Justiz von europäischen Standards entfernt habe. Bis der Fall Kavala in Straßburg behandelt wird, können allerdings Jahre vergehen.

Indirekt ist die türkische Taktik ein Zeichen dafür, dass die Türkei den völligen Bruch mit Europa vermeiden will. Ein Rauswurf aus dem Europarat soll verhindert werden; eine seit Monaten angekündigte Justizreform soll zudem das Verhältnis zur EU verbessern. Regierungskritiker bezweifeln jedoch, dass die Reform über kosmetische Veränderungen hinaus viel bringen wird. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Regierung bereit ist, künftig mehr Kritik zu tolerieren. Das Spiel wird weitergehen.