In der Mitte erstarkt der Rechtspopulismus

Jeder zweite Deutsche hat eine abwertende Meinung gegenüber Asylsuchenden. So lautet eins der Ergebnisse einer Studie, welche die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) am Donnerstag in Berlin vorgestellt hat. Das Thema: die rechtsextremen Einstellungen in Deutschland.

Die Wissenschaftler der Universität Bielefeld machen deutlich: Rechtspopulistische und menschenfeindliche Einstellungen verfestigen sich in Deutschland. Das zeige sich unter anderem durch eine häufige Abwertung unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen. Neben Asylsuchenden gehören hierzu auch Sinti und Roma, Muslime sowie als „fremd“ wahrgenommene Menschen. Auf der anderen Seite unterstützten viele Befragte eine starke Demokratie und eine Vielfalt an Meinungen. Ein Widerspruch? „Die Mitte verliert ihren festen Boden und ihre demokratische Orientierung“, fassen die Forscher zusammen.

Die Gründe für dieses Ergebnis sind laut Hans-Joachim Funke, Experte für Rechtsextremismus, die anhaltende Debatte um die Flüchtlingssituation und eine Politik, die es nicht schaffe effizient, konsistent und pragmatisch mit dieser Herausforderung umzugehen. Ausnahmen davon seinen Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen und das Saarland. „Hier konnte man das Bild vermitteln, dass man die Situation im Griff hat“, sagt Funke im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Der Experte weist außerdem darauf hin, dass über 80 Prozent der Befragten ebenfalls angegeben hätten, dass sie Hetze gegenüber Minderheiten nicht wollen, für über 90 Prozent habe die Menschenwürde oberste Priorität. Zudem hätten auch weniger Befragte Vorurteile gegenüber Muslimen als noch vor zwei Jahren. Deswegen sei es wichtig, die Ergebnisse der Studie differenziert zu betrachten „Ich sehe eher entlastende Elemente “, sagt Funke. Die Mitte sei zwar angegriffen, aber noch nicht erreicht. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern schätzt er die Lage der Demokratie in Deutschland als sehr stabil ein.

Das zeige sich auch an dem Verhalten der Anhänger der Parteien. Wenn die Parteien zu weit nach rechts rücken, würden sie Stimmen verlieren. Er verweist auf die vergangene Landtagswahl in Bayern. „Da lag die CSU bei 36 Prozent“, so Funke. „Und es gab auch ein Abschmelzen der AfD.“

Modernisierte rechte Formen

Zudem hat die Studie ergeben, dass AfD-Wähler auffallend oft menschenfeindlichen, rechtspopulistischen und rechtsextremen Einstellungen zustimmen. Dabei werden die traditionellen rechten Auffassungen durch neue, modernisierte Formen abgelöst. „Die Grenzen verschwimmen und Parteien wie die AfD spielen damit“, sagt Studienleiter Andreas Zick. Auch jüngere Befragte haben nachgezogen: Sie sind laut den Wissenschaftlern mindestens genauso häufig menschenfeindlich und rechtsextrem eingestellt wie ältere. Zum ersten Mal beschäftigten sich die Forscher zudem mit der Zustimmung zu Verschwörungstheorien. Diese fanden bei den Befragten einen hohen Zuspruch: 46 Prozent zeigten sich davon überzeugt, dass geheime Organisationen Einfluss auf politische Entscheidungen haben.

Rechtsextremismus abgelehnt

Entgegen weitverbreiteter Meinungen unterscheidet sich der Osten nicht vom Westen, was die offene rechtsextreme Einstellung betrifft. In ganz Deutschland wird rechtsextremes Gedankengut von einem Großteil der Bevölkerung abgelehnt. Eine rechtspopulistische Orientierung hingegen ist im Osten weiter verbreitet als im Westen. Die Menschen dort fühlen sich politisch machtloser, das Vertrauen in die Demokratie ist geringer. Die Studie hat außerdem ergeben, dass das Gefühl der kollektiven Wut auf die Zuwanderung deutlich höher ist als im Westen.

Wilhelm Berghan, einer der Autoren, nennt dafür mehrere Gründe: zum Beispiel eine wirtschaftliche Benachteiligung, Globalisierungsängste und der mangelnde Kontakt zu Eingewanderten. Laut Funke sind diese Ängste Folgen der Wende. Unter anderem hätten 69 Prozent der ehemaligen DDR-Bürger damals innerhalb von zwei Jahren ihren Job verloren. „Das war eine schwere ökonomische, politische und kulturelle Krisenerfahrung, die nie angemessen angegangen worden ist“, sagt er. „Das muss man ernst nehmen.“

Ein Ventil für diese Menschen sei, andere abzuwerten. Sie würden so versuchen, die Kontrolle wiederzuerlangen. Das ist laut Funke der Kern des Rechtspopulismus: der Anspruch, das Volk zu repräsentieren und die Lösung für alle Probleme zu haben. „Und da Rechtspopulisten die Lösung meistens nicht haben, brauchen sie einen Sündenbock.“ Dieser seien häufig Migranten.