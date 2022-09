In der Energiepolitik fehlt der Befreiungsschlag

Viel länger hätte man Millionen Menschen mit ihren unbezahlbar gewordenen Energie-Rechnungen und ungezählte Betriebe am Rand des Abgrunds nicht mehr alleine lassen dürfen. Die Zahlen hinter dem Doppel-Wumms können einen zwar schwindlig machen, viele werden aber dennoch erst einmal – vorsichtig – durchatmen, wohl wissend, dass sie früher oder später natürlich doch die Rechnung in Form von höheren Steuern oder niedrigerer Renten präsentiert bekommen.

Aber immerhin: Menschen müssen nicht mehr Angst davor haben, nach Jahrzehnten des Wohlstands tatsächlich wieder im Winter frieren zu müssen.

Echten Grund zur Freude hat deshalb nur eine und dazu noch sehr kleine Gruppe: Die Energie-Multis, die jetzt mehr denn je nahezu beliebige Preise verlangen können. Denn der Staat bezahlt. Länger und mehr, als das Verbraucher und Unternehmen gekonnt hätten, weshalb bei 200Milliarden noch lange nicht Schluss sein muss, schließlich haben die Konzerne gerade erst damit angefangen, sich an die neuen Rekordgewinne zu gewöhnen.

Denn so lange die Regierung einfach nur mit immer noch mehr Geld die Probleme deckelt anstatt die grundlegenden Ursachen für die in weiten Teilen hausgemachte Energieknappheit anzugehen, wird es auch mittel- und langfristig nicht besser. Denn schon deutlich vor den Ereignissen in der Ukraine schnellten die Energiepreise in die Höhe, was politisch durchaus gewollt war. Sonst hätte man nicht die Gasförderung im eigenen Land verboten, modernste Kohlekraftwerke abgeschaltet und sogar aktuell bis zuletzt einen solchen Eiertanz um die verbliebenen Atomkraftwerke veranstaltet.

Hier tut ein Befreiungsschlag genau so Not wie der Doppel-Wumms, der ansonsten wirkungslos verpufft. Also Schluss mit der ideologischen Abschalteritis, stattdessen Planungssicherheit für Investoren und Technologieoffenheit bei der Gestaltung der Zukunft. Ja, das tut vielleicht weh. Aber nicht so sehr wie ein Deckel, der einem bei zu großem Druck irgendwann um die Ohren fliegt.