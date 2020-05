In der Corona-Krise schlägt die Stunde der Bundesländer

Der deutsche Föderalismus lebt. Am Mittwoch haben die Ministerpräsidenten der Kanzlerin in Sachen Corona die Grenzen ihrer Gestaltungsmacht aufgezeigt. Die Alleingänge der zuweilen in der Hauptstadt belächelten Länderfürsten gelten nicht mehr als unabgestimmtes Vorpreschen, sondern als Ausdruck regionaler Besonderheit.

Auch wenn der Bundestag Milliardenhilfen beschließt und der Bund Schutzausrüstungen zentral einkauft: Welche Kinder zur Schule dürfen und wann eine Gaststätte öffnet, wird in München, Stuttgart oder Düsseldorf entschieden. Zwar wollen sich die Bundesländer überregional und regional abstimmen, doch gerade in den Grenzregionen werden die Unterschiede deutlich bemerkbar sein.

Für die Länder ist dies große Chance und große Verantwortung in einem. Sie können unter Beweis stellen, dass man Dinge vor Ort oft besser entscheiden kann als von Berlin aus. Und sie können voneinander lernen. Scheitern die Länderchefs allerdings im Umgang mit der Pandemie, stellt sich der Föderalismus selbst grundsätzlich infrage.