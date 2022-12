In den Tafelläden der Region treffen Krisen, Hunger und Not aufeinander

Elena weiß genau, was sie braucht: Gemüse, Nudeln, Brot. Gezielt geht sie im Ulmer Tafelladen von Regal zu Regal und füllt ihren Einkaufskorb. Die 44-Jährige aus der Ukraine und Mutter von zwei Kindern, die ihren richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen will, muss für ihre Familie sorgen.

„Da mein Mann krank ist, haben wir nur wenig Geld.“ 70 Prozent des täglichen Bedarfs deckt Elena in der Einrichtung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK): „Ohne den Tafelladen würde es schwierig für uns.“

Raza Dzanic und Claudia Steinhauer (rechts) kontrollieren die Bananen. (Foto: Ludger Möllers)

Die Idee der Tafeln besticht vor allem durch ihre Einfachheit: Unternehmen produzieren Überschüsse, bei sozial Bedürftigen fehlt es am Monatsende oft am Notwendigsten. Warum also nicht überflüssige Lebensmittel an sie verteilen? Anfang der 1990er-Jahre setzte eine Berliner Fraueninitiative diese Idee um.

Das war die Geburtsstunde der ersten Tafel. Als Vorbild dienten ähnliche Projekte in New York. Nun gibt es bundesweit rund 1000 solcher Initiativen. Nach wie vor finanzieren sie sich nur über Mitgliedsbeiträge und Spenden. Inzwischen helfen sie rund zwei Millionen Menschen in Deutschland.

Steigende Preise führen zu stärkerer Armut

Zurück nach Ulm. 250 Kunden zählt der dortige Tafelladen mittlerweile – pro Tag. Tendenz: seit 2021, als etwa 120 Menschen täglich zu stark reduzierten Preisen einkauften, dramatisch steigend. Ein Ende der Entwicklung ist nicht abzusehen.

Im Gegenteil: „Angesichts der steigenden Energiepreise für die privaten Haushalte rechnen wir im nächsten Jahr mit einer großen Zunahme an Tafelkunden“, sagt Claudia Steinhauer, die beim DRK für den Tafelladen verantwortlich ist. Und fügt hinzu: „Wir gehen davon aus, dass Menschen, die bisher nicht auf die Tafel angewiesen waren, ihre Ersparnisse aufbrauchen und dann – auch bedingt durch die hohe Inflation – finanziell nicht mehr über die Runden kommen werden.“

Im Ulmer Tafelladen: Hier werden Lebensmittel zu günstigen Preisen an Bedürftige verkauft. (Foto: Tafel Deutschland e.V./Philip Wilson)

Nicht nur die Krisen lösen einen Run auf die Tafelläden aus: Seit dem Beginn des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine versorgen sich dort viele geflüchtete Ukrainer: „Mittlerweile sind es sicher 50 Prozent unserer Kunden“, zählt Steinhauer. Sie erklärt den Anstieg der Kundenzahlen auch damit, dass viele Geflüchtete von den Behörden direkt zu den Tafeln geschickt würden.

Ein Blick auf die 147 Tafeln im Südwesten bestätigen Steinhauers Einschätzungen: Alle Einrichtungen erleben angesichts des Russland-Ukraine-Kriegs und der Inflation einen Ansturm. Wie Tafelverbands-Vorstandsmitglied Udo Engelhardt sagt, erhöhte sich die Zahl der Berechtigten für einen Einkauf bei den Tafeln um rund 50 Prozent auf etwa 225.000 Menschen.

Und Claudia Steinhauer ergänzt: „Wir rechnen damit, dass etwa 15 Prozent der Menschen unter der Armutsgrenze leben, das wären allein in Ulm und Neu-Ulm 18.000 Personen.“

Zeitkartensystem für mehr Gerechtigkeit

Um den Kundenfluss zu kanalisieren, haben die Ulmer eine Regelung eingeführt, die für Gerechtigkeit sorgt: Ein „rollierendes Zeitkartensystem“ verhindert Streit und Rangeleien um die besten Angebote der Tafel. „Das kam uns zugute, als 2015 der Andrang von Flüchtlingen immer größer wurde“. sagt Steinhauer. Die Bedürftigkeit wird durch die von der Stadt Ulm ausgestellte Lobby-Card am Eingang nachgewiesen.

Bewährt hat sich in Ulm und im benachbarten bayerischen Neu-Ulm, dass Lebensmittel nicht verteilt, sondern verkauft werden. Zu Preisen im kleinen Cent-Bereich. Eine Aubergine für 30 Cent, 100 Gramm Pilze für zehn Cent. Alles Ware, die anderswo „aussortiert“ wurde, obwohl sie noch verzehrbar ist.

An der Kasse. (Foto: Tafel Deutschland e.V./Philip Wilson)

Doch am Nachmittag leeren sich die Regale. Steinhauer betont: „Es muss niemand mit ganz leeren Händen rausgehen, aber es macht natürlich einen großen Unterschied, ob man eine 13.30 Uhr- oder 16.30 Uhr-Karte hat. Aber deshalb haben wir ja das rollierende System.“

Oberstes Kriterium für die Anlieferung von Waren: Sie müssen noch einwandfrei genießbar sein. Überdies sind Alkohol und Tabak tabu, so steht es auf der Homepage des Bundesverbandes der Tafeln. Aber das Modell der Tafeln birgt Gefahren: Sie beziehen ihre Waren als Spenden von Supermärkten oder Bäckereien, bei denen sie nicht mehr verkauft werden können.

Die Haltbarkeit der Waren läuft meist in Kürze ab, oder Obst und Gemüse entsprechen nicht mehr den Qualitätsstandards des jeweiligen Unternehmens. „Weil aber Supermärkte immer genauer kalkulieren und knapper bevorraten, haben sie am Ende des Tages weniger Ware, die sie uns abgeben können“, warnt Steinhauer vor Engpässen.

Örtliche Firmen helfen den Tafeln

Neue Quellen seien zu erschließen: „Wir wenden uns in Baden-Württemberg direkt an die Produzenten“, berichtet Steinhauer, „manchmal kommt es beispielsweise vor, dass eine ganze Charge einen Aufdruck mit einem falschen Mindesthaltbarkeitsdatum bekommt, die kommt dann mit einem entsprechenden Unbedenklichkeitsdokument zu uns.“

Ulmer und Neu-Ulmer Unternehmen aus der Lebensmittelbranche wie Settele (Teig- und Fleischwaren), Seeberger (Nüsse, Trockenfrüchte, Kaffee und Tee) oder die Schapfenmühle (Mühlenprodukte) seien sehr hilfreich.

Gleichzeitig brauche der Tafelladen „Leute, die einfach für uns mit einkaufen und uns Tüten bringen.“ Eine weitere Idee: Inzwischen kann man in einigen Supermarkt- und Discounter-Ketten an Pfandautomaten für die Tafeln spenden.

Doch ob Ulm, Köln oder Hamburg: Die deutschen Tafeln blicken mit Sorge auf den kommenden Winter und werfen dem Staat vor, zu wenig für Menschen in Not zu tun. „Eigentlich ist die Grundidee, dass wir Zusatz sind, dass wir unterstützen, dass aber eigentlich der Staat die Bürger versorgen muss“, sagt Jochen Brühl, der Vorsitzende des Bundesverbandes Deutsche Tafel.

„Aber wir erleben zunehmend, dass wir auch in eine Situation geraten, wo wir auch versorgen sollen.“ Seine Ulmer Kollegin Steinhauer bekräftigt: „Die Tafeln können armutsbetroffene Menschen nur unterstützen, aber nicht voll versorgen.“

Das aber sei überhaupt nicht die Aufgabe der Tafeln, so Brühl weiter: „Da muss sich der Staat auch selbst noch mal hinterfragen lassen, in welcher Verantwortung er ist, was er für Menschen in Not leisten muss und was die Aufgabe bürgerlichen Engagements und einer Zivilgesellschaft ist.“ Derzeit aber habe er den Eindruck, dass sich der Staat lieber auf die Tafeln verlasse, als selbst zu unterstützen.

Ehrenamtler sind selbst von Armut betroffen

Die aktuelle Situation sei „die größte Herausforderung, die die Tafeln je erlebt haben“, fügt er hinzu. Das habe schon mit Corona begonnen: „Das Besondere an der Pandemie und jetzt an dieser Krise, die uns alle betrifft, ist, dass die Helfenden selber Teil dieser Krise sind. Das heißt, die haben selber mit den steigenden Preisen und den steigenden Energiekosten zu tun.“

Auch die Tafeln als Organisationen hätten deutlich höhere Kosten, etwa für Kühlaggregate, Räume und Fahrzeuge.

Hier kann Claudia Steinhauer Beispiele nennen: „Wir haben vier Mercedes-Sprinter, für die die Betriebskosten ständig steigen.“ Diesel, Reparaturen: „Kein Ende der Preisspirale in Sicht!“ Gleichzeitig ziehen die Kosten für Heizung und Strom an: „Allein, um die Infrastruktur zu finanzieren, brauchen wir Spenden.“

Während Steinhauer berichtet, ist es Nachmittag geworden. Das Angebot ist jetzt sehr übersichtlich. Da betritt eine Mutter den Laden. Elf Kinder habe sie, sagt die Frau, auch sie versorgt ihre große Familie gerne im Tafelladen: „Sicher zu 50 Prozent, ich komme öfter hierher!“

Angesichts des knappen Warenangebots muss das Team um Claudia Steinhauer nach Lösungen suchen, um die vorhandenen Lebensmittel gerecht zu verteilen. So gibt es beispielsweise Überlegungen, mit digitalen Mitteln die Zahl der Einkaufstage pro Haushalt zu reduzieren. Zurzeit kann man in Ulm noch täglich zum Einkaufen kommen.

Eine mögliche Lösung: „Wenn die Nachfrage oder die Zahl der Kunden weiter steigt, wäre eine ,Nur alle zwei Tage‘-Lösung denkbar“, überlegt Steinhauer. Das DRK plane allerdings keinen Aufnahmestopp für Neukunden.

Diskussion über mögliche Aufnahmestopps

Bei 82 Prozent der Tafeln in Deutschland ist das anders, sie haben aufgrund all dieser Probleme inzwischen einen Aufnahmestopp. Die Frage stellt sich auch im Südwesten, bestätigt Tafelverbands-Vorstandsmitglied Udo Engelhardt: „Wir sind im Austausch mit allen Tafeln in Baden-Württemberg. Die Situation ist jeweils unterschiedlich: in größeren Städten wie Stuttgart oder Konstanz anders als in Schramberg oder Hornberg im Schwarzwald etwa.“

Aufnahmestopps werden demnach verhängt, falls viele Kunden gleichzeitig kommen und zahlreiche Kundenkarten nachgefragt werden. Engelhardt appelliert an die Politik, Berechtigte mehr zu unterstützen.

„Auf lokaler Ebene muss es niederschwellige Anlaufstellen zur Beratung und zusätzlich Härtefallfonds geben, an die auch die Tafeln Hilfesuchende weiterverweisen können.“ Die Tafeln könnten nicht die letzte Station der Hilfsangebote sein.

Ob Claudia Steinhauer vom DRK in Ulm, Udo Engelhardt vom Landesverband in Stuttgart oder Jochen Brühl, der Vorsitzende des Bundesverbandes Deutsche Tafel in Berlin: Sie nennen die Probleme und fügen hinzu, dass die zu einer „unglaublichen Belastungssituation“ bei vielen Helfenden führe: „Die machen das freiwillig. Die engagieren sich, obwohl sie von dieser Krise selbst betroffen sind“, sagt Brühl.

„Das muss man respektieren. Eben auch, weil über 60 Prozent unserer Helfenden sagen, dass sie psychisch mit dieser ganzen Situation so belastet sind, dass sie einfach nicht mehr können.“ Das Ziel bleibt hochgesteckt: „Wir wollen nicht, dass jemand hungrig ohne Lebensmittel nach Hause geschickt wird, dafür kämpfen wir“, blickt Claudia Steinhauer nach vorne.