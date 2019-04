In Berlin geht es heute um die Zukunft des Balkans

Auf dem Balkan spitzt sich die Lage wieder zu. Der Nationalismus feiert eine Wiederkehr, und die politischen Führer verlieren die Lust an Reformen. Bündnisse mit Russland und China sind weitaus attraktiver geworden als die EU mit ihren Versprechungen.

Das ist die Ausgangslage für den heutigen Balkangipfel in Berlin, zu dem Kanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron mehrere Staats- und Regierungschefs nach Berlin eingeladen haben. Ein derartiges Treffen ist überfällig, hat doch der Westen in den vergangenen Jahren nahezu tatenlos zugesehen, wie Russland, China, die Türkei und arabischen Staaten zunehmend Interesse am Balkan zeigen.

EU-Krise absorbiert fast alle Energie

Gleichwohl erwarten Beobachter in Berlin keine konkreten Schritte für einen Neubeginn: Die EU-Krise absorbiert fast alle Energie, die Migrationsproblematik brachte den Erweiterungsprozess nahezu zum Stillstand. Allenfalls, so deutet der zuständige Kommissar Johannes Hahn an, können Albanien und Nordmazedonien, nachdem der jahrzehntelange Konflikt mit Griechenland beigelegt worden ist, im Sommer mit dem Beginn von Beitrittsverhandlungen rechnen. Serbien, Montenegro und Bosnien-Herzegowina müssen auf unbestimmte Zeit warten. Und ob die ehemals serbische Provinz Kosovo, seit 2008 ein eigener Staat, die längst versprochene Visafreiheit bekommt, ist wenig realistisch, da praktisch alle EU-Staaten eine neue Welle von Arbeitsmigranten fürchten.

Dazu kommt, dass die Attraktivität der EU auf dem Balkan abgenommen hat: In Serbien, Bosnien-Herzegowina und im Kosovo rutschte die Zustimmung auf unter 50 Prozent. Die politischen Führer wollen nicht so lange warten, bis Brüssel die innere Krise gelöst hat. Zumal Russland, China, die Türkei und arabische Staaten mit milliardenschweren Investitionen locken und keine unangenehmen Forderungen nach demokratischen Reformen und marktwirtschaftlichen Regeln stellen. Das kommt den Regierungschefs auf dem Balkan entgegen. Denn sie halten sich mit derselben nationalistischen Politik an der Macht, die vor fast 30 Jahren zu den jugoslawischen Zerfallskriegen geführt hat.

Gebietstausch geplant

So wird wieder hitzig über Grenzverschiebungen nach ethnischen Kritierien debattiert. Die Präsidenten Serbiens und Kosovos, Aleksandar Vucic und Hashim Thaci, wollen jeweils ethnisch anders besiedelte Gebiete austauschen; Albaniens Premier Idi Rama träumt von einem Großalbanien, das Teile Nordmazedoniens und gleich das ganze Kosovo einschließt. Und in Bosnien-Herzegowina will Präsident Milorad Dodik seine serbische Teilrepublik Republika Srpska der Mutterrepublik Serbien einverleiben. Völlig unverständlich für Experten ist, dass die EU-Kommission im Fall des Kosovos die Idee des Gebietsaustauschs unterstützt und damit neue Grenzkonflikte begünstigt. Wie ratlos Brüssel in dieser Frage ist, zeigt der Vorschlag der Außenkommissarin Frederica Mogherini, für den serbisch dominierten Norden Kosovos eine „doppelte Souveränität“ oder eine „größere Autonomie“ zu vereinbaren. Was das sein und wie das funktionieren soll, sagt Brüssel nicht. Auf dem Balkan erntet Mogherini dafür wenig mehr als Spott.