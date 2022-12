In Österreichs Politik ist die Stimmung im Keller

Die österreichische Politik streitet wieder über Flüchtlinge – und zwar deutlich lautstarker als gegenwärtig in Deutschland. Die schwarz-grüne Regierung hat auf EU-Ebene jüngst spektakulär die Aufnahme Rumäniens und Bulgariens in den Schengenraum blockiert, was Reisen ohne Grenzkontrollen ermöglicht hätte. Und aus der konservativen Österreichischen Volkspartei (ÖVP) kam die Forderung, die Europäische Menschenrechtskonvention einzuschränken.

Das Problem ist real, immer mehr Geflüchtete gelangen wieder über den Balkan in die EU. Und viele haben kaum eine Chance auf einen Aufenthaltsstatus, etwa Inder. Dennoch sind die Vorstöße der ÖVP nicht als erstes lösungsorientiert, sie richten sich nach innen, an die Stimmung im Land. Inwieweit kann man mit einem harten bis knallharten Flüchtlingskurs punkten?

Kurz-Affäre vergiftet das Klima

Das Land hat politisch ein chaotisches Jahr 2022 hinter sich, und der Ausblick auf 2023 ist eher düster. Vergiftet wurde die Atmosphäre durch die vor rund einem Jahr aufgekommene Chataffäre des damaligen ÖVP-Bundeskanzlers Sebastian Kurz. Die unzähligen Nachrichten auf dem Handy seines damaligen Vertrauten Thomas Schmid waren an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sowie an die Öffentlichkeit gelangt.

Sie offenbarten gekaufte Meinungsumfragen, die mutmaßliche Bestechung der Zeitung „Österreich“ durch die ÖVP und die Bezahlung von Zeitungsanzeigen aus Steuergeld. Ein trüber Sumpf an Günstlingswirtschaft und mutmaßlicher Korruption. Seitdem wird ermittelt.

U-Ausschuss ohne große Ergebnisse

Andreas Hanger sitzt in einem Besprechungsraum des ÖVP-Klubs – so werden die Parlamentsfraktionen genannt – und versucht, Geschäftigkeit und eine erfolgreiche Politik zu vermitteln. Hanger führt die ÖVP-Abgeordneten im Chat-Untersuchungsausschuss an und meint im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“: „Die Geschichte hat sich totgelaufen.“ Die Opposition habe den Ausschuss „zur politischen Showbühne“ gemacht.

Tatsächlich ist in dem seit Anfang März tagenden Gremium so gut wie nichts herausgekommen. Denn die beiden Hauptpersonen, Kurz und der mit der Staatsanwaltschaft kooperierende Schmid, haben die Aussage verweigert. Doch wie soll die ÖVP mit ihrem einstigen Heilsbringer Sebastian Kurz umgehen? „Professionell und nüchtern“, sagt Hanger. Kehrt Kurz irgendwann zurück? „Das sehe ich nicht, das ist abgeschlossen.“

Koalition rutscht in Umfragen ab

Wien hat sich in den vergangenen Wochen weihnachtlich überladen geschmückt, doch die politische Stimmung ist im dunklen Keller. Die Regierung ist unbeliebt, die ÖVP von 37,5 Prozent bei der Wahl 2019 in den Umfragen nun auf 20 Prozent abgestürzt – Folge des Kurz-Desasters. Der grüne Juniorpartner gerät auch in diesen Sog und liegt mit zehn Prozent deutlich unter dem einstigen Ergebnis (13,9 Prozent). Die sozialdemokratische SPÖ legt zu auf etwa 27 Prozent, sie steht gleichauf mit der ebenfalls ansteigenden rechtspopulistischen FPÖ. Stabil sind die linksliberalen Neos (10 Prozent).

Energiekrise, Krieg, Inflation, Klimawandel: Die Probleme sind die gleichen wie in Deutschland. „Die Regierung ist aber handlungsunfähig“, sagt Elisabeth Garfias-Mitterhuber. Sie ist Sprecherin der starken Frau der SPÖ: Pamela Rendi-Wagner, die Partei und Fraktion führt.

Opposition sieht Regierung handlungsunfähig

Die SPÖ ruft nach einem Gaspreisdeckel. In der Flüchtlingspolitik kritisiert Rendi-Wagner die „hilflose Symbolpolitik“ der Regierung als Nährboden für Rechtsextremismus. Sie will stattdessen eine „ernsthafte Debatte“ in der EU über gemeinsames Handeln. Die Sprecherin meint, Rendi-Wagner habe in vier Jahren Opposition „hart gearbeitet und alles gut aufgestellt“.

Ziemlich sorgenvoll schaut Sigi Maurer die meiste Zeit beim Gespräch in der Grünen-Klubzentrale direkt gegenüber dem Burgtheater. „Wir tun alles, um den Klimakollaps zu verhindern“, sagt die Fraktionsvorsitzende. Sie spricht vom massiven Ausbau der erneuerbaren Energien und dem klimaneutralen Umbau der Wirtschaft. „Unsere grüne Mission ist jetzt Staatsraison“, lobt Maurer, das Bündnis mit der ÖVP sei „die produktivste Regierung seit langer Zeit“.

Grüne wie in einer Zwangsehe

Und die wenig durchgreifende Aufarbeitung des Kurz-Erbes in der ÖVP? „Letztlich hat Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler mit einem Ultimatum an die Partei dafür gesorgt“, sagt Maurer, „dass Kurz von seinen Ämtern zurückgetreten ist und sich aus der Politik zurückgezogen hat.“ Den aktuellen Bundeskanzler Karl Nehammer betrachtet sie als „ganz anderen Politikertyp“.

Dennoch wirken die Grünen wie in einer Zwangsehe, die innere Sicherheit etwa überlassen sie ganz den ÖVP-Hardlinern. Warum nicht aussteigen? Bei Neuwahlen könnte sich eine Ampel aus SPÖ, Grünen und Neos bilden. An diese Mehrheit glaubt aber im strukturkonservativen Österreich niemand so recht. Und SPÖ und Grüne mögen sich gar nicht gut leiden, das hört man immer wieder. Die SPÖ wirft den Grünen vor, an Macht und Posten zu kleben, sowie für die Klimapolitik alles zu opfern. Die Grünen hingegen befürchten, dass sich die SPÖ doch nicht auf eine Ampel einlassen, sondern in eine bequemere große Koalition ziehen würde.

Grummeln an der Basis

Die Grünen-Parteibasis steht durchaus nicht so felsenfest zum Bündnis mit der ÖVP „als ausgerechnet konservativste Koalition“, wie ein Beobachter meint, der der Partei selbst nahesteht. Etliche Grünen-Mitglieder sind weiterhin in politischen Bewegungen aktiv – für Flüchtlingsschutz, eine radikale Klimawende oder Feminismus. Gerade sie haben wegen Schwarz-Grün große Bauchschmerzen.