Um die Impfquote zu steigern, muss die Politik Menschen mit niedriger Bildung erreichen

Dass die deutsche Impfkampagne nicht mehr so recht vom Fleck kommt, was der Virologe Christian Drosten genauso wie der Verband der deutschen Intensivmediziner für gefährlich hält, hat auch den Grund, dass sich ein Teil der Bevölkerung in der Impfdebatte gar nicht wahrgenommen fühlt.

Die öffentliche Aufmerksamkeit war auf zwei Gruppen gerichtet – die, die nicht schnell genug eine Impfung bekommen konnten und deshalb lange über fehlende Termine klagten, und die, die das Impfen aus vollster Überzeugung ablehnen und das auch gern sehr vernehmlich auf die Straße tragen.

Der gern beschworene mündige Bürger ist oft an das Bildungsniveau gekoppelt

Dabei war allerdings aus dem Blick geraten, dass es auch noch eine dritte Gruppe im Land gibt – nämlich diejenigen, denen es nach eigener Wahrnehmung noch immer an Informationen über die Impfung mangelt.

Überraschend ist das eigentlich nicht. Schließlich gibt es Studien, nach denen gut die Hälfte der deutschen Bevölkerung Gesundheitsinformationen nicht wirklich finden, verstehen, bewerten oder umsetzen kann.

Die Bundesrepublik schneidet damit deutlich schlechter ab als Nachbarn wie etwa Holland oder Dänemark. Beim genaueren Blick wird dabei deutlich: Der gern beschworene mündige Bürger ist oft an das Bildungsniveau gekoppelt.

In sozial schwachen Schichten, hat die Wissenschaft ermittelt, ist fehlende Gesundheitskompetenz doppelt so stark vertreten wie bei Menschen mit einem hohen sozialen Status. Auch Migrationshintergrund und hohes Alter stehen der Gesundheitskompetenz häufig im Wege.

Dorthin gehen, wo die Menschen leben

Wer jetzt wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angesichts von gerade 61 Prozent vollständig Geimpften kurz vor dem Herbst noch möglichst schnell Impfquotenpunkte gutmachen will, um die vierte Welle halbwegs im Zaum zu halten, muss genau dorthin, wo diese Menschen leben, mit Vakzin und Informationen in leicht verständlicher Form im Gepäck.

Und mit der Bereitschaft, sich auf sie einzulassen, zu erklären und zuzuhören. Dabei machen die aktuellen Pandemie-Zahlen allerdings klar: Viel Zeit bleibt dafür nicht mehr.