Impeachment-Verfahren beginnt mit Streit ums Procedere

Von Schwäbische Zeitung

Wegen des Tatverdachts der schweren räuberischen Erpressung fahndet das Kriminalkommissariat Konstanz nach drei unbekannten Männern.

Gemeinsam sollen sie am 17. und 22. November im Bereich der Reichenaustraße in Konstanz mehrere Personen bedroht und zur Herausgabe von Bargeld genötigt haben sollen.

Von Schnellrestaurant weggelockt Die drei Täter sprachen am Sonntag, 17. November, gegen 2.30 Uhr im Bereich eines Schnellrestaurants in der Reichenaustraße zwei Personen an, und gaben an, sie hätten eine Autopanne erlitten.