Im Terrorfall nur bedingt einsatzfähig

Für große Anschläge sind Deutschland und die Region nur unzureichend gewappnet. Medizinisches Personal in Kliniken ist zum Beispiel auf typische Verletzungen nur schlecht oder gar nicht vorbereitet.

Als am Abend des 13. November 2015 islamistisch motivierte Attentäter an acht verschiedenen Orten in Paris und im Vorort Saint-Denis fast zeitgleich Terroranschläge verübten, werteten die Rettungsdienste in der französischen Hauptstadt gerade ihre monatliche Übung vom gleichen Tag aus. 130 Menschen wurden getötet, 683 verletzt. „Auf eine solche Anschlagsserie wie in Paris, später in Nizza oder in Brüssel, ist Deutschland nicht flächendeckend vorbereitet“, warnt der Ulmer Unfallchirurg Professor Dr. Florian Gebhard.

Zwar hat es einen großen Anschlag mit Sprengstoff und Schusswaffen bisher in Deutschland nicht gegeben. Gebhard, Ärztlicher Direktor am Zentrum für Chirurgie der Klinik für Unfallchirurgie, Hand-, Plastische und Wiederherstellungschirurgie der Universität Ulm, sieht ein erhebliches Defizit: „Die Bedrohung durch den globalen Terrorismus ist aktuell eine der größten Herausforderungen für unsere Gesellschaft, denn die Wahrscheinlichkeit terroristischer Anschläge nimmt in Deutschland rapide zu.“ Es fehle oft noch an Detail-Kenntnissen, Einsatzplänen und Vorhalte-Material für einen solchen Terrorfall.

Ausnahme: Der Sanitätsdienst der Bundeswehr

Mit einer Ausnahme: „Der Sanitätsdienst der Bundeswehr verfügt über medizinische Kompetenzen in besonderen Gefahrenlagen wie beispielsweise der Rettung unter Beschuss und der Versorgung von Schuss- und Explosionsverletzungen.“ Darum sei der Schulterschluss zwischen zivilen und militärischen Fachleuten dringend nötig.

Nach dem Attentat am Breitscheidplatz in Berlin hätten die Helfer die Lage relativ gut in den Griff bekommen. „Das war mehr oder minder ein sehr großer Verkehrsunfall. Das sind die Verletzungsmuster, mit denen wir uns sehr gut auskennen“, sagt Professor Dr. Tim Pohlemann, Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. „Aber wenn wir nach Frankreich oder Belgien schauen, dann waren das Kriegsverletzungen.“

Unübersichtliche, schwierige Lage

Bei einem Terroranschlag – Bombenexplosionen oder Attentaten mit großkalibrigen Sturmgewehren wie beim Überfall auf den Pariser Konzertsaal Bataclan – rechnen Bundeswehr-Ärzte mit hohem Blutverlust, inneren Verletzungen, Brandwunden, dazu der Gefahr eines Zweitschlages der Terroristen gegen die Helfer. Diese Faktoren an möglicherweise mehreren Orten zu verschiedenen Zeitpunkten stellen Rettungskräfte, Notärzte und Kliniken vor unübersichtliche und schwierige Lagen. „Wenn wir von Sprengstoffanschlägen reden, gibt es eine Druckwelle, die allein schon schwere Verletzungen bringen kann. Dann fliegen Teile der Bombe, die zu Geschossen werden, Nägel oder Splitter. Dann haben wir einen Feuerball, also Verbrennungen“, sagt Professor Dr. Benedikt Friemert, Oberstarzt und Klinischer Direktor der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Bundeswehrkrankenhaus Ulm.

Ganz andere Verletzungsmuster

Chemikalien und radioaktive Stoffe könnten hinzu kommen. „Es sind ganz andere Verletzungsmuster, die auf uns zukommen und mit denen wir im zivilen Bereich gar nichts zu tun haben“, sagt auch Reinhard Hoffmann, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) und Ärztlicher Direktor der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Frankfurt am Main.

„Die üblichen zivilmedizinischen Konzepte zur Bewältigung eines Massenanfalls von Verletzten sind nicht geeignet, um einen Terroranschlag notfallmedizinisch adäquat zu beherrschen“, stellt Professor Dr. Mattias Helm, auch er ist Oberstarzt sowie Leiter der Sektion Notfallmedizin der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin und Beauftragter für Rettungsmedizin am Bundeswehrkrankenhaus Ulm, klar: „Bei einem Anschlag mit Schusswaffen und/oder Explosivstoffen ist mit einer hohen Anzahl an schwer- und schwerstverletzten Patienten zu rechnen. Im Vordergrund steht dabei die Gefahr des raschen Verblutungstodes. Maßnahmen zur Blutungskontrolle haben höchste Priorität.“

"Jeder der mich hört, hebt den Arm"

Die Retter müssen die Lage extrem schnell überblicken. Wer lebt? Wer ist bei Bewusstsein? „Jeder der mich hört, hebt den Arm“, könnte der Ruf lauten, um Klarheit zu bekommen. Wird noch geschossen, müssen Polizeibeamte Verletzte aus der Gefahrenzone holen – und erste lebensrettende Maßnahmen ergreifen, etwa Blutungen stillen. Der Notfallmediziner Helm weiß aus etlichen Auslandseinsätzen der Bundeswehr: „In bedrohlichen Einsatzlagen wird das notfallmedizinische Handeln eindeutig durch die taktische Lage bestimmt.“

Diese Lage im zivilen Umfeld unterscheidet sich nach Helms Erfahrung nicht von der im militärischen Umfeld. Sein Grundsatz: „Die Versorgung am Ort des Geschehens folgt der Strategie „Stop the bleeding and clear the scene – Blutung stoppen und die Opfer aus der Gefahrenzone holen.“

Polizei bereitet sich vor

Die Polizei in Baden-Württemberg sei durch Fortbildungen mit neuen taktischen Erkenntnissen vertraut, diese Szenarien würden geübt, sagt ein Sprecher des Stuttgarter Innenministeriums. Praktische Großübungen zum Thema „Terror“ habe es bisher nicht gegeben, diese seien derzeit auch nicht vorgesehen. Die Stabsrahmenübung „Getex“ („Gemeinsame Terrorismusabwehr-Exercise“) hatte im vergangenen Jahr erhebliche Defizite in der Abstimmung zwischen Polizei in sechs Bundesländern und Bundeswehr aufgezeigt, hatte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) eingeräumt.

Doch auch die Versorgung der Verletzten in den Kliniken wäre im Falle eines Terroranschlages weder adäquat vorbereitet noch eingeübt. Zwar seien die Krankenhäuser auf die gleichzeitige Aufnahme vieler Verletzter nach Bus- oder Zugunglücken eingerichtet, sagt Professor Dr. Ernst Pfenninger von der Stabsstelle Katastrophenschutz des Universitätsklinikums Ulm: „Doch wurden auch nach schweren Unglücken höchstens sechs oder sieben Verletzte ins Krankenhaus gebracht.“ Nach Terroranschlägen sei mit deutlich mehr Verletzten zu rechnen, die gleichzeitig versorgt werden müssten. In Paris seien es 50 bis 60 Personen gewesen.

Nicht genügend Beatmungsgeräte

Das Universitätsklinikum Tübingen beispielsweise stieße rasch an seine Grenzen: „Wir hätten gar nicht so viele Beatmungsgeräte, wie wir in so einem Fall bräuchten“, räumt Dr. Manfred Beck, Beauftragter des Vorstands, ein. Zwar seien ausgemusterte Geräte eingelagert, aber wahrscheinlich nicht mehr einzusetzen. Es fehle auch an Material für Operationen. Oder an einfachen Kapazitäten: „Nach der Katastrophenschutzübung ,Wilder Süden’ im Herbst 2017 haben wir festgestellt, dass wir die Schockräume gar nicht schnell genug wieder säubern könnten, wie dies nach einem Vorfall mit vielen Verletzten nötig wäre.“

Ulmer Klinikum hat einen Notfallplan

Am Ulmer Universitätsklinikum rechnet die Stabsstelle Katastrophenschutz nach einem Terroranschlag mit beispielsweise 100 Verletzten mit 20 bis 40 Personen, die lebensgefährlich verletzt wären, 20 Schwer- und 40 Leichtverletzten. Fünf bis zehn Menschen haben demnach keine Überlebenschance. Konkrete Maßnahmen sind umgesetzt: Beispielweise ist die Wagenhalle auf 25 Grad beheizbar, um 18 Schwerverletzte gleichzeitig aufnehmen und erstversorgen zu können. „Schwestern und Pfleger sind eingewiesen“, sagt Ernst Pfenninger. Es gebe Pläne für Aufbau und Technik. Abfragen bei Krankenhäusern in der Umgebung haben ergeben, dass im Umkreis von 100 Kilometern rund um Ulm 40 lebensgefährlich Verletzte und 115 Schwerverletzte versorgt werden könnten: „Nach zwei bis zweieinhalb Stunden müssten diese Patienten verlegt werden“, rechnet Pfenninger.

Zusätzliche Herausforderung: Für Sicherheit sorgen

Selbst im Krankenhaus herrscht nicht unbedingt Sicherheit. Das verdeutlichte jüngst ein Anschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul, wo als Ärzte verkleidete IS-Terroristen ein Militärkrankenhaus stürmten und mehr als 30 Menschen töteten. „Ziel ist es, die Notaufnahmen der erstversorgenden Kliniken zu ,sicheren’ Bereichen zu machen“, fordert Oberstarzt Matthias Helm. „Man muss überlegen, wie man Kliniken schützt“, fordert auch Ernst Pfenninger. In Zusammenarbeit mit der Polizei in Ulm hat er ein Konzept entwickelt, um Verletzte auf Waffen oder Sprengstoff zu kontrollieren, bevor sie in die Klinik kommen.

Ärzte verlangen Übungen

Gut 600 der 2000 Krankenhäuser in Deutschland kommen für die Aufnahme von Terroropfern in Frage. Die Ärzte verlangen dort Übungen. Rund 100 000 Euro würde das für eine mittelgroße Klinik kosten. Im Mai 2017 hat die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) zweieinhalbtägige Schulungen für Entscheidungsträger in Kliniken gestartet. Sie müssen in einem Ernstfall Prioritäten setzen: „Welcher Patient bekommt in welcher Reihenfolge welche Operation mit welchem Material?“, erklärt Bundeswehr-Unfallchirurg Friemert.

Unklar ist, wer die geforderten Übungen im großen Stil bezahlt. Denn der Katastrophenschutz ist Sache der Bundesländer. Diese handhaben Notfallübungen sehr unterschiedlich – oder verzichten ganz darauf. Ein weiterer Grund für den Verdruss der DGU: Die DGU will außerdem, dass die Alarmpläne für Krankenhäuser um extreme Gefahrenlagen wie Terroranschläge ergänzt werden. In anderen Ländern wie in Schweden habe die Politik solche Notfallpläne zur Chefsache gemacht. Dagegen interessiere sich die Politik in Berlin wenig für die Initiativen der DGU, kritisiert die Führung der Gesellschaft.

Taktische und medizinische Kompetenz schulen

Zurück zum Ulmer Unfallchirurgen Florian Gebhard: Er sieht erhebliche Defizite nicht nur in der Finanzierung der notwendigen Vorhalte-Ausrüstung für Krankenhäuser. Er fordert Forschung auf höchstem Niveau, im Idealfall an einem zentralen Institut: „Gemeinsames Ziel von DGU und Bundeswehr ist es, die taktische und medizinische Kompetenz für die Versorgung von Terroropfern wissenschaftlich fundiert, bundesweit flächendeckend und nachhaltig weiter zu entwickeln.“

Ausreichend viele Tourniquets sind ein Anfang

Ein Anfang wäre erreicht, wenn beispielsweise genügend viele Tourniquets, Abbindesysteme für Extremitäten, die ein Verbluten verhindern, zur Verfügung stünden. Hunderte wurden in Paris bei der Anschlagsserie im November 2015 gebraucht. Jeder Rettungswagen müsse mit ausreichend vielen Tourniquets ausgerüstet werden, sagt Oberstarzt Friemert. Bayern etwa habe das rasch umgesetzt, auch in Baden-Württemberg werden Rettungsdienst und Katastrophenschutz seit Ende 2016 flächendeckend mit Systemen zum Abbinden lebensbedrohlicher Blutungen und mit blutstillenden Medikamenten ausgerüstet: Das haben Krankenkassen, Hilfsorganisationen und Innenministerium gemeinsam beschlossen.

Die DGU schlägt vor, Tourniquets zur Pflicht im Verbandskasten zu machen, der Umgang könne standardmäßig in Erste-Hilfe-Kursen geschult werden. Die Ärzte drängen. Ein bis zwei Jahre werde es allein dauern, bis flächendeckend Tourniquets angeschafft seien, schätzt Friemert. „In den Kliniken wird die Vorbereitung wesentlich länger dauern.“