Viel Geld, weniger Krankheiten: Im Ländle lebt es sich besonders gesund

Die Baden-Württemberger gehören zu den gesündesten Menschen in Deutschland. Dies stellte der Landesgeschäftsführer der Krankenkasse Barmer, Winfried Plötze, bei der Präsentation des Morbiditäts- und Sozialatlas am Mittwoch fest. „Wenn das Thema ein Wettbewerb wäre, dann hätte Baden-Württemberg die Silbermedaille gewonnen“, sagte Plötze.

Die neuesten Daten stammen von 2020. In diesem Jahr hatten Versicherte in Baden-Württemberg zwölf Prozent weniger Erkrankungen als der durchschnittliche Versicherte in Deutschland. Nur in Hamburg ermittelte die Barmer einen noch niedrigeren Wert.

In Baden-Württemberg liegt mit Tübingen der gesündeste Landkreis in ganz Deutschland. Die Zahl der Erkrankungen lag bei den Tübingern 30 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt. Im Verbreitungsgebiet der „Schwäbischen Zeitung“ lebten die Menschen auf der Ostalb am gesündesten: Bei ihnen traten Erkrankungen 28 Prozent seltener auf als im Bundesdurchschnitt. Bundesweit am wenigsten gesund leben die Menschen den Barmer-Zahlen zufolge in Thüringen. Die Zahl der Erkrankungen lag dort 31 Prozent über dem Schnitt.

Ulm und Tuttlingen zeigen Auffälligkeiten

In Bayern und Baden-Württemberg verzeichnete die Krankenkasse eine besonders geringe Anfälligkeit für Herzerkrankungen. Im gesamten Südwesten zeigen sich außerdem vergleichsweise wenig Fälle von Adipositas, HIV sowie Gicht oder Arthritis. Dafür gibt es höhere Zahlen von Depressionen, chronischer Hepatitis und Multipler Sklerose als im Rest Deutschlands.

Relativ zur Einwohnerzahl gab es in Ulm mit 19 Prozent über dem Bundesdurchschnitt die meisten Fälle von Parkinson in ganz Baden-Württemberg. Bei den Fallzahlen von Blutvergiftungen fiel der Landkreis Tuttlingen sogar mit 46 Prozent über dem bundesweiten Schnitt auf. Die Ursachen hierfür gehen aus den Daten nicht hervor.

Neben regionalen Durchschnittswerten schlüsselt der Morbiditäts- und Sozialatlas seine Daten ebenfalls nach Altersgruppen, Geschlecht, verschiedenen Krankheiten sowie sozioökonomischen Faktoren auf. Zu letzteren gehören Einkommen, Personengruppe, Bildung und Branche.

Menschen mit hohem Einkommen sind gesünder

Mit steigendem Einkommen sank die Zahl an Erkrankungen. In Baden-Württemberg entfiel der höchste Wert mit 47 Prozent über dem Bundesdurchschnitt auf Menschen in der Einkommensklasse von 15 000 bis 20 000 Euro Bruttoeinkommen. Versicherte mit mehr als 55 000 Euro Einkommen waren mit 60 Prozent unter dem Durchschnitt die gesündesten.

Aufgeschlüsselt nach Personengruppen hatten Sozialhilfeempfänger in Baden-Württemberg 246 Prozent mehr Erkrankungen als der durchschnittliche Versicherte. Das entgegengesetzte Ende bildeten die Studenten mit 76 Prozent unter dem Schnitt.

Die Krankenkassen haben einen riesigen Datenschatz. Winfried Plötze, Landesgeschäftsführer Barmer Baden-Württemberg

Ähnliches zeichnete sich bei der Bildung ab: „Ohne einen Schulabschluss ist die Morbidität fast doppelt so hoch wie mit Abitur oder Fachabitur“, erklärte Klaus Stein, Forschungsbereichsleiter für strategische Analysen. Menschen, die in der Öffentlichen Verwaltung, der Verteidigung oder bei Sozialversicherungen beschäftigt sind, zeigten im Branchenvergleich die höchste Anfälligkeit für Erkrankungen.

Dem Morbiditäts- und Sozialatlas liegen die Routinedaten aller bundesweit knapp neun Millionen Versicherten bei der Barmer zugrunde. Hochgerechnet wurden die Fälle in einem statistischen Verfahren, das die Verteilung von Altersgruppen, Geschlechtern, Berufsbranchen und Krankheiten in der Bevölkerung berücksichtigt.

Die Ergebnisse sind repräsentativ für die gesamte Bundesrepublik, so Forschungsleiter Stein. „Die Krankenkassen haben einen riesigen Datenschatz“, betonte Barmer-Landeschef Plötze. Diesen könne sich auch die Politik zunutze machen, um das Gesundheitssystem zielgerichtet zu verbessern.