Im Drei-Päpste-Jahr 1978 schrieben die Kardinäle Kirchengeschichte

Paul VI.

Der am 26. September 1897 als Giovanni Battista Montini in Norditalien geborene spätere Papst wurde nach dem Theologiestudium 1920 zum Priester geweiht. Jahrzehntelang arbeitet er als Vatikan-Diplomat, wurde 1954 Erzbischof von Mailand, 1958 Kardinal und im Juni 1963 zum Papst gewählt.

Papst Paul VI. ging als Ver-fasser der umstrittenen Enzy-klika „Humanae Vitae“ in die Geschichte ein; das Dokument von 1968 verbot die künstliche Schwangerschaftsverhütung.

Anerkennung erwarb sich Paul VI. mit dem Abschluss des Zweiten Vatikanischen Konzils 1965, das als wegweisend für die Erneuerung der Kirche gilt.

Als erster Pontifex besuchte Paul VI. die UNO und setzte sich vor der Generalversammlung 1965 für Frieden und Abrüstung ein. Paul VI. starb am 6. August 1978. (dpa/mö)

Johannes Paul I.

Albino Luciani kam am 17. Ok- tober 1912 im Dolomitenort Canale d’Agordo zur Welt. Er stammt aus ärmlichen Verhältnissen. Schon als Junge kam er in ein Knabenseminar. Er wurde auf ein Leben als Priester vorbereitet, später besuchte er das Priesterseminar von Belluno. Am 7. Juli 1935 wurde er zum Priester geweiht. 1947 erlangte er den Doktorgrad der Theologie, er hatte verschiedene Ämter in der Diözese Belluno inne.

Am 27. Dezember 1958 wurde er von Papst Johannes XXIII. zum Bischof von Vittorio Veneto geweiht. 1969 wurde er zum Patriarchen von Venedig ernannt, von 1973 an gehörte er dem Kardinalskollegium an. Zeitgenossen erklärten, er habe immer einen bescheidenen Lebensstil gepflegt. 1978 wurde er zum Papst gewählt. Nur 33 Tage nach der Wahl starb Johannes Paul I. (dpa/mö)

Johannes Paul II.

Als Sohn eines Eisenbahners in Wadowice südlich von Krakau am 18. Mai 1920 geboren, verlor er schon im Alter von neun Jahren seine Mutter. Karol Wojtyla galt als guter Schüler und Sportler.

1938 begann er ein Philosophiestudium, nahm zugleich auch Schauspielunterricht. 1942 trat er ins Priesterseminar ein.

Nach der Priesterweihe 1946 kam er zum Studium nach Rom, kehrte 1948 als Kaplan und Studentenpfarrer nach Polen zurück.

1958 wurde Wojtyla zum Weihbischof von Krakau ernannt, 1963 erfolgte die Ernennung zum Erzbischof, 1967 erhob ihn Papst Paul VI. zum Kardinal.

1978 wurde er zum Papst gewählt, nannte sich Johannes Paul II. und hatte großen Einfluss auf den Fall des Eisernen Vorhangs. Er starb am 2. April 2005. (dpa/mö)

Das Drei-Päpste-Jahr 1978

Im März sinkt der Öltanker „Amoco Cadiz“ vor der bretonischen Küste. 223 000 Tonnen Rohöl laufen aus.

Im Juni wird Argentinien im eigenen Land Fußballweltmeister.

Im Juli erblickt das erste Retortenbaby das Licht der Welt.

Im August muss der baden-württembergische Ministerpräsident Hans Filbinger (CDU) zurücktreten. Er hatte als Marienrichter im Zweiten Weltkrieg Todesurteile beantragt oder gefällt.

Ägypten und Israel unterzeichnen im September Verträge für einen Frieden im Nahen Osten.

In Nicaragua wird im September der Aufstand der Sandinistischen Befreiungsfront blutig niedergeschlagen.

Im November wird Franz Josef Strauß (CSU) erstmals zum bayerischen Ministerpräsidenten gewählt. (mö)