Nach der großen Flut im Ahrtal – Welche Lehren hat das Land für künftige Katastrophen gezogen?

Ein Jahr ist es her, dass eine verheerende Flutkatastrophe das Ahrtal verwüstete. 134 Tote, unzählige Verletzte und dramatische Schäden, die noch immer nicht behoben sind, waren die Folge. Viele Experten fragen sich nun: Was hat das Land daraus gelernt?

Die Frage stellt sich nicht nur im Katastrophenschutz, wo zuständige Institutionen versagt haben. Experten sind sich einig, dass Deutschland sich auch städtebaulich an den Klimawandel anpassen muss. Dabei geht es nicht nur um Starkregen, der im Zuge des Klimawandels wohl häufiger vorkommen wird. Genauso tödlich wie Überflutungen können sich auch Hitzewellen auswirken.

Übersterblichkeit aufgrund von Hitze

So haben laut einer aktuellen Studie die hohen Temperaturen der Sommer 2018 bis 2020 zu fast 20 000 Hitzetoten in Deutschland geführt. Zum ersten Mal seit Beginn der Untersuchungen 1992 sei eine Übersterblichkeit aufgrund von Hitze in drei aufeinanderfolgenden Jahren aufgetreten, warnen Forscher vom Robert-Koch-Institut, dem Umweltbundesamt (UBA) und dem Deutschen Wetterdienst. Der Umgang mit Hitze müsse sich deutlich verbessern, so die Schlussfolgerung.

Das bedeutet auch: Deutschland muss seine Klimastrategie breiter aufstellen. Bisher investiert man das meiste politische Kapital in die Vermeidung von CO₂. Doch selbst wenn die ganze Welt ihre Klimaziele bis Mitte des Jahrhunderts einhält, wird es Klimaforschern zufolge wohl noch Jahrzehnte länger dauern, bis das Klima darauf reagiert.

„Wir müssen uns darauf einstellen, dass egal, was wir hierzulande in Sachen Emissionsminderung tun, der globale Klimawandel weiter voranschreitet“, sagt der Hamburger Klimaforscher Jochem Marotzke. „Neben dem Klimaschutz muss die Politik die Klimaanpassung endlich zur nationalen Aufgabe erheben“, fordert Lamia Messari-Becker, Spezialistin für nachhaltiges Bauen an der Uni Siegen.

Flächen entsiegeln oder frei halten

So ist seit einiger Zeit vor allem der Begriff der „Schwammstadt“ in Mode gekommen. Möglichst viel Wasser soll im Boden versickern können, indem Flächen entsiegelt oder frei gehalten werden und somit die Kanalisation entlasten. Helfen würden auch Speichermöglichkeiten, etwa unter Grünflächen.

Die würden auch bei Hitze Abkühlung schaffen, genauso wie Dach- oder Fassadenbegrünungen, wie das UBA in einer aktuellen Vergleichsstudie zwischen deutschen Städten und Madrid und Tunis noch mal bestätigt hat. Stolze zehn Grad kann der Temperaturunterschied zwischen einem begrünten und einem betonierten Innenhof betragen, hat eine Potsdamer Studie festgestellt.

Viele der Flächen sind sowohl in öffentlicher als auch in privater Hand. Versiegelten Flächen machen Probleme, bilanziert Experte Christian Kuhlicke

„Die Konzepte liegen vor und der Nutzen solcher Maßnahmen ist belegt“, sagt daher der Helmholtz-Umweltforscher Christian Kuhlicke. Dennoch gestaltet sich ihre Umsetzung zäh: Nur ein Drittel der Kommunen hat bisher ein Anpassungskonzept vorgelegt. „Viele der Flächen sind sowohl in öffentlicher als auch in privater Hand. Wer ist zuständig, wer zahlt für den Unterhalt solcher Maßnahmen?“, zählt der Fachmann die Probleme auf. Nötig sei deswegen ein klarer gesetzlicher Rahmen.

Beratungsangebote zur Klimaanpassung ausweiten

Im Frühjahr hat Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) daher ein Sofortprogramm vorgelegt, um die Kommunen bei der Anpassung zu unterstützen. Sie will die Beratungsangebote zur Klimaanpassung ausweiten und bis Ende des Jahres mehr als 100 Stellen für „Klimaanpassungsmanager“ schaffen: Fachkräfte, die in den Verwaltungen Anpassungspläne austüfteln und umsetzen. Wie viele solcher Manager es bereits gibt, wollte das Umweltministerium diese Woche noch nicht verraten.

Bis Mitte der Legislaturperiode will sie dann auch ein Klima-Anpassungsgesetz vorlegen. Das soll sowohl messbare Zielvorgaben als auch einen Überprüfungsmechanismus beinhalten sowie die Pflicht, Klimaanpassung in öffentlichen Entscheidungen zu berücksichtigen.

Experten wie der Hydrologe Fred Hattermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung fordern darüber hinaus, dass darin Maßnahmen Priorität haben sollten, die auch Emissionen verhindern. Hier jedoch lauert ein Zielkonflikt. Denn Klimaanpassung kann den Klimaschutz beeinträchtigen – und Klimaschutz wiederum zu einer erhöhten Verletzlichkeit gegenüber dem Klimawandel führen.

Städte nachverdichten

So sollen etwa Verkehrsemissionen und Flächenfraß verhindert werden, indem Städte nachverdichtet anstatt erweitert werden. Mehr Beton schafft aber noch mehr städtische Hitzeinseln. Im Berliner Stadtteil Pankow ist vergangenes Jahr deutschlandweit erstmals ein Nachverdichtungsprojekt mit Berufung auf den vom Bezirk ausgerufenen Klimanotstand verhindert worden.

Es bleibt also abzuwarten, ob es Lemke gelingen wird, eine Antwort auf dieses Dilemma zu finden. Solche Zielkonflikte seien „nicht immer vermeidbar“, heißt es jetzt schon aus dem Ministerium.