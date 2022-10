Illegale Einreisen nehmen massiv zu

Die Zahl der Menschen, die illegal nach Deutschland einreisen, hat in diesem Jahr deutlich zugenommen. Wie die Bundespolizei auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilte, wurden zwischen Januar und September 2022 mehr als 57 600 unerlaubte Grenzübertritte festgestellt. Das waren 65 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum 2021. Im Vergleich zum Corona-Jahr 2020 nahm die Zahl der illegalen Einreisen sogar um 135 Prozent zu. Die meisten unerlaubten Einreisen registrierte die Bundespolizei an den Grenzen zu Österreich, Tschechien und Polen.

Bund, Länder und Kommunen sind besorgt über die steigende Zahl der Flüchtlinge, die über die sogenannte Balkanroute Deutschland erreichen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser forderte deshalb am Rande eines EU-Treffens in Luxemburg Serbien auf, seine Visa-Praxis an die Vorgaben der Europäischen Union anzupassen. Dies müsse jetzt passieren, „nicht irgendwann“, sagte die SPD-Politikerin.

EU-Innenkommissarin Ylva Johansson sagte, sollten sich die Balkanstaaten nicht kooperativ zeigen, könnte ihnen möglicherweise die Visa-Freiheit für den Schengen-Raum entzogen werden. Nach Serbien können beispielsweise Inder und Tunesier visafrei einreisen. Die EU geht davon aus, dass die Migranten auf diesem Wege in die EU weiterreisen.

Starker Anstieg auf der Balkanroute

Auch die Zahlen der europäischen Grenzschutzagentur Frontex legen nahe, dass die illegalen Einreisen einen neuen Höchststand erreicht haben. Seit Anfang des Jahres gelangten laut Frontex 106 000 Menschen über die Balkanroute unerlaubt in die EU, das sind 170 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Bei einem Flüchtlingsgipfel mit Vertretern von Kommunen und Ländern am Dienstag in Berlin hatte Faeser bereits angekündigt, die Grenzkontrollen zu Österreich verlängern zu wollen. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) unterstützte dieses Vorhaben, allerdings kam Gegenwind vom grünen Koalitionspartner. „Die erneute Verlängerung der Grenzkontrollen ist ein großer Fehler“. Die Kontrollen sollten beendet werden, schrieben Grünen-Chef Omid Nouripour und die bayerische Fraktionschefin Katharina Schulze in einem Gastbeitrag für das Nachrichtenportal „t-online“.

Unterbringung wird zum Problem

Die Kommunen in Deutschland fühlen sich von hohen Flüchtlingszahlen zunehmend überfordert. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges haben knapp eine Million Ukrainer hierzulande Schutz gesucht. Sie unterzubringen, wird zunehmend zum Problem. In Baden-Württemberg dienen vielerorts bereits wieder Turnhallen als Notunterkünfte. Vertreter von Städten und Gemeinden befürchten, dass die Situation ähnlich werden könnte wie in den Jahren 2015 und 2016. Damals waren innerhalb kurzer Zeit Hunderttausende Flüchtlinge nach Deutschland gekommen.