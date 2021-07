Ignorieren ist im Falle Maaßen zu wenig

Nicht einmal ignorieren – es spricht im Normalfall Einiges dafür, auf Ärgernisse mit Karl Valentins Lebensweisheit zu reagieren. Diejenigen, die provokanten Blödsinn von sich geben, haben ja die größte Freude daran, wenn ihre Äußerungen wiedergegeben, verbreitet und diskutiert werden. So gesehen wäre es klug und richtig, dass sich CDU-Chef Armin Laschet bedeckt hält, wenn ein Bundestagskandidat Breitseiten auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abfeuert. Doch dieser Bewerber in Südthüringen ist eben nicht irgendein Unbekannter, dem ohnehin niemand zuhört, sondern Hans-Georg Maaßen.

Als früherer Verfassungsschutzpräsident ist er trotz (oder wegen) all seiner Provokationen eine Art Promi in der CDU – mit Medienpräsenz und rund 86 270 Followern im Kurznachrichtendienst Twitter. Deshalb erreichte die Nachricht, was er von „Tagesschau“-Journalisten hält und wie viel ihm die Rundfunkfreiheit im Grundgesetz wert ist, Millionen Menschen. Da kann der Unionskanzlerkandidat nicht einfach seinen Generalsekretär vorschicken und den hohen Wert der Rundfunk- und Pressefreiheit rühmen lassen.

Hinter verschlossenen Türen hat Laschet, der das Maaßen-Problem wohl am liebsten einfach aussitzen würde, kundgetan, dessen Aussagen seien schädlich für die Partei. Dass er sich nicht auch öffentlich distanziert, lässt an einer klaren Haltung im Umgang mit dem Zündler am rechten Parteirand zweifeln. Es drängt sich fast der Verdacht auf, die Union lasse Maaßen gewähren, um vielleicht doch den einen oder anderen AfD-Wähler bei der Bundestagswahl zurückzuholen. Doch diese Stimmen in Südthüringen hätten einen hohen Preis. Für die Wähler der Mitte, auf die es ankommen wird, ist es nicht verlockend, einer Partei ihre Stimme zu geben, die so locker über einen Kandidaten wie Maaßen hinweggeht. CSU-Chef Markus Söder hat 2018 bei der Landtagswahl in Bayern gelernt, dass es eine klare Abgrenzung nach rechts braucht, um den Rechten nicht Wählerstimmen zuzuschaufeln. Darüber sollte er mit dem Kanzlerkandidaten der Union sprechen.