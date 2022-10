Horcht! Horcht!

Es sind wirklich seltsame Zeiten in puncto Mobilität. Anfang des Jahres hatte etwa bereits der ADAC den Ausbau von Radwegen gefordert. Bis zu diesen Aussagen von einem Präsidiumsmitglied namens Gerhard Hillebrand dachte der geneigte Krahtfahrzeuglenker, die Abkürzung stünde für Allgemeiner Deutscher Automobil-Club – und es handele sich um eine Art Autofahrer-Lobby-Truppe. Passé.

Vor diesem Hintergrund sind die Aussagen von Markus Duesmann eigentlich nicht weiter erstaunlich. Der Mann ist Vorstandschef des Autobauers Audi und hat nun verkündet, dass er sich in der aktuellen Lage durchaus mit einem Tempolimit anfreunden könnte. Damit nicht genug. Er sagte auch: „Um uns in Deutschland besser einzustimmen auf die Lage und die Notwendigkeit des Sparens, könnte es wieder autofreie Tage geben, so wie in den 1970er Jahren.“ Er selbst würde sofort mitmachen. „Wenn es ein Sonntag ist, werde ich mit meinem Rennrad über die gesperrte Autobahn fahren.“ Und sollte er einen Platten haben, kann er ja die Gelben Engel rufen, die mittlerweile gewiss auch Schläuche flicken.

Generell scheint es bei Audi – trotz des schicken lateinischen Firmennamens, der ja nichts anderes bedeutet als „Horch!“ – an der internen Kommunikation zu hapern. Wie sonst konnte es passieren, dass am selben Tag der Duesmann-Aussagen Audis Einstieg in die Formel 1 verkündet wurde? Die Ingolstädter werden Partner des Rennstalls Sauber. Die Schweizer werden sich bedanken. Denn an welchem Wochentag fahren die professionellen Raser stets ihre Rennen? Sonntags. (jos)