Hoher Spritpreis bewegt Autofahrer nicht zum Umsteigen

Allen Rekordpreisen an der Tankstelle zum Trotz: Die Deutschen fahren wieder mehr Auto. „Im Jahr 2022 lag die PKW-Verkehrsleistung auf den Straßen immer noch unter dem Vor-Corona-Niveau, wenn man das Jahr 2019 als Vergleich nimmt, jedoch wieder über dem Niveau der Vorjahre“, sagte ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand am Donnerstag bei der Jahresbilanz des Automobilclubs. „Wir rechnen damit, dass der PKW-Verkehr 2024 fast wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht haben wird.“

Die hohen Preise an der Zapfsäule änderten daran nichts – 2022 war laut ADAC das teuerste Tankjahr aller Zeiten. „Das steht trotz Tankrabatt bereits seit Ende Oktober fest. Selbst wenn der Sprit von dem Zeitpunkt an verschenkt worden wäre“, so Hillebrand.

E10 war 35 Cent teurer als im Vorjahr

Bis zum Jahresende hochgerechnet, kostete der Liter Super E 10 im Jahr 2022 durchschnittlich 1,85 Euro und damit 35 Cent mehr als im Vorjahr. Beim Diesel stieg der Jahresdurchschnittspreis sogar um 60 Cent auf 1,95 Euro.

Steigende Zahlen bei den Autofahrern trotz höherer Spritpreise: Daraus muss die Politik nach Ansicht von Hillebrand die richtigen Lehren ziehen. „Daran zeigt sich doch, dass der Kostendruck alleine nicht ausreicht, um eine Verhaltensänderung zu bewirken“, schlussfolgert der ADAC-Funktionär. Für ihn liegt auf der Hand, „dass wir nicht darauf setzen können, die Reduzierung von Treibhausgasemissionen durch einen sinkenden PKW-Verkehr zu erzielen – zumindest absehbar und kurzfristig nicht“.

Gehen und Radeln mit „Potenzial“

Damit widerspricht Hillebrand unter anderem der Haltung des baden-württembergischen Verkehrsministers Winfried Hermann. Der Grünen-Politiker macht immer wieder deutlich, dass eine Senkung der CO2-Emissionen aus seiner Sicht nur erreichbar ist, wenn Verkehrsteilnehmer das Auto häufiger stehen lassen und stattdessen Bahn, Bus oder Fahrrad nehmen oder zu Fuß gehen.

Hillebrand bescheinigt dem Radeln und Gehen zwar auch Potenzial, beides brauche eine gute Infrastruktur. Und öffentliche Verkehrsmittel müssten attraktiver werden: „Verbindungen, Takt und Zuverlässigkeit müssen bei Bus und Bahn im Nah- und im Fernverkehr besser werden.“

ADAC kritisiert deutsche Autobauer

Dennoch sei das Umsteigen nicht für jeden Verkehrsteilnehmer eine Alternative. „In den kommenden Jahrzehnten muss der CO2-Ausstoß im Verkehr auf nahezu null gesenkt werden“, sagt der ADAC-Verkehrspräsident gleichwohl und folgert: „Wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, den PKW-Verkehr selber zu dekarbonisieren. Nötig sei eine „schnelle Umsetzung der Antriebswende“.

Genau diesen Weg würden derzeit aber unter anderem die Autohersteller erschweren, beklagt ADAC-Technikpräsident Karsten Schulze. Es brauche bezahlbare E-Autos, doch 2022 seien die Kosten für Neuwagen stark angestiegen – insbesondere für Klein- und Kleinstwagen. Den Grund dafür sieht Schulze gerade bei deutschen Herstellern, die vermehrt auf Luxusmodelle mit höherer Gewinnmarge setzten. Das sei „sehr schwierig“, so Schulze. „Wir appellieren an die Hersteller, ihrer gesellschaftlichen Verantwortung einer nachhaltigen Mobilität für alle gerecht zu werden.“