Hoffnungsträger Kretschmann

Und wieder einmal soll es der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann richten – weil sie das ihm auch zutrauen. Nach einem steuerpolitischen Dialog beim baden-württembergischen Finanz- und Wirtschaftsminister Nils Schmid (SPD) nahmen Vertreter von Wirtschaft und Handwerk Kretschmann gestern in die Pflicht, auf dem grünen Parteitag zu weit reichende Beschlüsse über Steuererhöhungen zu verhindern. Obwohl auch die SPD die Einnahmen des Staates erhöhen will, sehen sie Schmid in wichtigen Punkten bereits auf ihrer Seite. Die Person Kretschmann auch. Dessen Partei aber nicht.

Eberhard Koch, Präsident des Landesverbandes der baden-württembergischen Industrie, ist zwar grundsätzlich gegen jede Form von Steuererhöhungen, weil die allesamt „wachstumsfeindlich“ seien. Immerhin nahm er nach dem Dialog Schmids Versprechen mit, bei allen Planspielen die Betriebsvermögen zu verschonen. Die Grünen aber rücken aus seiner Sicht, sofern sich Jürgen Trittins Kurs durchsetzen sollte, entschieden zu weit nach links.

Das sieht Handwerkspräsident Joachim Möhrle nicht anders, der von weltfremden Vorstellungen eines Teils der Grünen spricht. Er will vom Berliner Parteitag Klarheit darüber, ob die Partei „den pragmatischen Weg“ Kretschmanns mittrage oder einen Linkskurs einschlage. Möhrle betonte, Eingriffe bei der Erbschaftssteuer könnten die Übergabe von Betrieben an die nächste Generation erschweren und damit konkret Arbeitsplätze gefährden.

Auch Peter Kulitz von den Industrie- und Handwerkskammern vertraut darauf, dass Kretschmann „sein ganzes Gewicht in die Waagschale wirft“. Eine wie von Trittin geforderte Vermögensabgabe sei für den Mittelstand katastrophal. Sparen in den öffentlichen Haushalten sei angesagt, nicht neue Steuererhöhungen.

Nils Schmid, der zusammen mit Kretschmann schon vor dem SPD-Parteitag in Augsburg einen gemeinsamen Brief an die jeweiligen Parteivorstände auf Bundesebene abgeschickt hatte, kam deshalb nach der Dialogrunde ganz gut weg, und nicht nur wegen des Lobs, sachkundig aufgetreten zu sein. Schließlich nimmt er für sich in Anspruch, im eigenen Lager erfolgreich für die Schonung von Betriebsvermögen gekämpft zu haben. Kretschmann steht jetzt unter Zugzwang.