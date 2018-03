Hoffnung für Yücel - aber keine Normalisierung

Hoffnung gibt es zumindest für den deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel, dass er nicht länger als Geisel Erdogans in türkischer Haft sitzen muss. Der Besuch von Binali Yildirim zeigt aber auch, dass es so schnell keine Normalisierung zwischen Berlin und Ankara geben kann. In der Türkei wird der Rechtsstaat mit Füßen getreten, Menschenrechte und Pressefreiheit werden verletzt. Und mit der völkerrechtswidrigen Militärintervention gegen kurdische Milizen in Syrien und Drohungen mit der „osmanischen Ohrfeige“ gegen die USA stellt die türkische Regierung ihre Rolle als verlässlicher Partner im Nato-Bündnis infrage. Erdogan will zwar ein Ende der deutsch-türkischen Krise. An eine Rückkehr zu Vernunft und Rechtsstaatlichkeit denkt er jedoch nicht. Kanzlerin Angela Merkel hat mit ihrer Zurückhaltung und mangelnden Klarheit gegenüber der Regierung in Ankara zu lange ein gefährliches Signal gegeben, das den Autokraten nur noch bestärkt hat. Gespräche ja – aber für normale Beziehungen ist es zu früh.