Hoffentlich mehr als nur Worte

Aus Stadtsicht wird das Land gerne als rückständig belächelt. Das ist nicht nur engstirnig, sondern auch falsch – zumindest, was den ländlichen Raum in Baden-Württemberg betrifft. Denn hier wachsen nicht nur Getreide und Hopfen für Brot und Bier. Hier sorgen unzählige kleine und mittelständische Unternehmen – viele davon mit ihren Produkten Weltmarktführer – dafür, dass der Südwesten wirtschaftlich so gut da steht.

Damit das so bleibt, muss die Politik entsprechende Weichen stellen. Wie soll sich der Unternehmer im Landkreis Sigmaringen, der Gründer auf einem Dorf im Ostalbkreis oder der Bauer im Allgäu der digitalen Revolution stellen, wenn er noch nicht einmal eine brauchbare Internetverbindung hat? Hier gibt es noch viel zu viele weiße Flecken auf der Landkarte.

Es ist erfreulich, dass der Bund den ländlichen Raum stärken will. Bleibt nur zu hoffen, dass es nicht bei Lippenbekenntnissen bleibt, und dass jede Partei sich zu den gleichwertigen Lebensverhältnissen auf dem Land und in der Stadt bekennt, wie es das Grundgesetz fordert – auch nach der Wahl.