Hitzewallungen – einen Sommer lang: Wie sich Städte auf den Klimawandel vorbereiten

Selten dürften sich die Menschen in Deutschland dermaßen nach einem kurzen Regenschauer gesehnt haben wie in diesem Sommer, nach Temperaturen, die einen nachts schlafen lassen. Der Hitzesommer 2022 hat Rekordpotenzial, vor allem mit Blick auf die vielen richtig heißen Tage. Städte und Gemeinden fragen sich inzwischen vermehrt, was sie tun können, um den Menschen das Leben auch bei diesen Bedingungen erträglicher zu machen. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten dazu.

Warum ist es wichtig, dass sich die Kommunen auf Hitzetage vorbereiten?

In ganz Deutschland wird es künftig nach derzeitigen Prognosen mehr Tage im Sommer mit sehr hohen Temperaturen geben. Davon gehen Meteorologen, aber auch das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) aus, das Empfehlungen zur Anpassung an den Klimawandel erarbeitet hat. In diesem Sommer waren sowohl der Juni als auch der Juli nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wärmer und trockener als früher. Gerade größere Städte fühlten sich an wie überdimensionierte Backöfen, die nur langsam abkühlen. Die Hitze macht zwar nicht nur älteren Menschen zu schaffen, sie sind aber besonders gefährdet, weil viele zu wenig trinken.

Sind die Städte und Gemeinden bereits aktiv geworden?

Im Prinzip, ja – aber in unterschiedlichem Ausmaß. Ganz im Südwesten beispielsweise hat Freiburg, wo die Innenstadt ohnehin durchzogen ist von „Bächle“, 2019 beschlossen, bei allen städtebaulichen Verfahren ein Klimaanpassungskonzept zu berücksichtigen. Die Städte Mannheim und Offenbach, die ebenfalls in den besonders warmen Regionen an Rhein und Main liegen, haben sogenannte Hitzeaktionspläne verabschiedet, um die Bevölkerung besser vor den Folgen von Rekordtemperaturen zu schützen. Auch andere Städte seien aktiv geworden, um ihre Bürger frühzeitig zu informieren und zu warnen, teilt Verena Göppert, die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Städtetags, mit.

Information ist das eine – doch wie müssten sich Städte verändern, um besser auf Klimaextreme vorbereitet zu sein?

Mehr Grün, mehr Wasser, mehr Luft, hellere Fassaden, andere Baumaterialien – es klingt fast ein wenig banal, was Experten gegen die Hitze in Innenstädten empfehlen. Denn jeder weiß eigentlich, dass ein Baum vor dem Haus Schatten wirft und sich folglich das Haus weniger erwärmt. Zudem kühlt er über die Feuchtigkeit, die er an die Luft abgibt, seine Umgebung. Doch die Umsetzung all dieser Vorschläge ist weniger trivial, als es erscheint. Denn bestehende Gebäude können schlecht einfach abgerissen werden, um eine schöne Durchlüftung in der Stadt zu erzielen. Und auch an diesen Gedanken werden sich manche Bürger erst gewöhnen müssen: „Unsere Parks werden in Zukunft anders aussehen. Möglichst naturbelassen, was viele als ungepflegt empfinden, was aber gut für die Biodiversität ist“, sagt Angela Mensing-de Jong, Professorin für Städtebau an der Technischen Universität Dresden. Zudem brauche es Mulden im städtischen Raum, um bei Starkregen möglichst viel Niederschlagswasser aufnehmen zu können. Auch diese sind – die meiste Zeit wasserfrei – optisch kein Hingucker.

Doch: „Die Grünräume in den Städten müssen verstärkt mehreren Funktionen gerecht werden. Sie dienen nicht nur dem Freizeitvergnügen, sondern sind auch klimatische Ausgleichs- und Versickerungsflächen“, so Mensing-de Jong. Ein Begriff, der in diesem Zusammenhang immer wieder genannt wird, ist die „Schwammstadt“. Wenn es Städten gelingt, bei Starkregen überschüssiges Wasser aufzufangen, hilft das auch in Dürreperioden bei der Wasserversorgung und Kühlung, so Verena Göppert vom Städtetag.

Was spricht gegen große Fensterflächen?

Viel. Wie jeder weiß, heizen sich Räume mit großen Fenstern schneller auf als ein Zimmer mit einem kleinen Lichtschlitz. Um eine Überhitzung in großzügig verglasten Gebäuden zu vermeiden, braucht es deshalb einerseits einen außenliegenden Sonnenschutz und andererseits technisch aufwendige Verfahren zur Klimatisierung von Innenräumen. „Ziel muss aber sein, wieder zu einer Low-Tech-Philosophie zurückzukehren“, fordert die Architektin Mensing-de Jong. Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung schreibt, dass sich Fassaden, die nach Westen und Osten ausgerichtet seien, im Sommer am stärksten aufheizten. Weniger große Fenster wären bei Neubauten also ein Fortschritt.

Kann sich Deutschland von anderen Ländern etwas abschauen?

Es gibt spektakuläre Projekte in vielen Weltregionen. In Mailand beispielsweise hat der Architekt Stefano Boeri einen vertikalen Wald, den „Bosco Verticale“, entworfen. An den Fassaden eines Hochhauskomplexes mit zwei Gebäuden wachsen etwa 900 Bäume in die Höhe. In Südostasien will Singapur zur grünsten Stadt der Welt werden – unter anderem durch Dach- und Fassadenbegrünung an Hochhäusern. Daneben empfiehlt Mensing-de Jong, sich auch historische Gebäude zum Vorbild zu nehmen. Innenhöfe beispielsweise führten in der Nacht Wärme aus den Wohnbereichen ab, Fassaden mit Klappläden und auskragenden Dächern seien ein guter Sonnenschutz. Auch weiß gestrichene Häuser wie beispielsweise in griechischen Dörfern erfüllen ihren Zweck, da sich die Wände tagsüber weniger aufheizen.