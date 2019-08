Historiker Bauerkämper: Wie die Deutschen ihren Umgang mit dem Zweiten Weltkrieg verändert haben

Vor genau 80 Jahren, am 1. September 1939, hat der Zweite Weltkrieg begonnen. Die Erinnerung an die Ereignisse droht, zu verblassen. Wobei diese Erinnerung sich seit Jahrzehnten wandelt. Uwe Jauß hat mit Arnd Bauerkämper gesprochen, Professor für Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts an der Freien Universität Berlin – über Erinnerungskultur im 21. Jahrhundert und über die Umbrüche im kollektiven Gedächtnis der Deutschen.

Wie hat sich denn die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg entwickelt?

Die Antwort darauf ist vielfältig. In den ersten Nachkriegsjahrzehnten wurde in beiden deutschen Staaten das Aufbegehren gegen den Nationalsozialismus stark betont. In der Bundesrepublik war es der konservative, in der DDR der antifaschistische Widerstand. Gleichzeitig wurde in beiden deutschen Staaten die Unterstützung des NS-Systems unterbewertet. Wenn es um Opfer ging, ging es vor allem um eigene Opfer: Vertriebene, Bombenopfer. Mit Blick auf den Krieg waren die Erinnerungen der ehemaligen Soldaten präsent. Oft ging es dabei um Auszeichnungen im Kampf. Oder man habe für Deutschland gekämpft – nicht fürs Regime. Die Wehrmacht wurde praktisch überhöht. Zudem herrschte ja seinerzeit der Kalte Krieg mit dem Ostblock. So konnte man sich als Kämpfer gegen die Sowjets stilisieren. So konnte auch von einer Unterstützung für das NS-System oder von Verbrechen der Wehrmacht abgelenkt werden.

Wie war damals die Erinnerungskultur bei den deutschen Kriegsgegnern?

Es ging um den Heroismus im Widerstand gegen die Deutschen, um Heldenbotschaft. Frankreich und Italien betonten Leistungen ihrer Untergrundbewegungen.

Inzwischen hat sich der Blick zurück gewandelt. Die NS-Gräuel und die Beteiligung daran stehen im Mittelpunkt. Wann hat sich da ein Wechsel vollzogen?

Ab den 1980er Jahren rückten die NS-Opfer in den Fokus der Erinnerung – gerade die hilflosen Opfer, die sich nicht wehren konnten. In diesem Zusammenhang hat der im Januar 1979 ausgestrahlte vierteilige Film Holocaust über das Schicksal einer jüdischen Familie mit dazu beigetragen, den Blick auf den Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg zu verändern. Der Film stellte Betroffenheit her.

Nun kann sich die ältere Generation sicher noch an den seinerzeit in der Tat aufwühlenden Holocaust-Film erinnern. Aber er dürfte kaum alleine für die Erinnerungswende verantwortlich sein, oder?

Sie hat natürlich ein Stück weit mit dem Generationswechsel zu tun. In den 1970er-Jahren war die Kriegsgeneration alt geworden – oder starb auch schon weg. Junge Leute kamen nach. Sie hatten andere Fragen und eine andere Perspektive auf die Ereignisse vor 1945. Die Forschung änderte sich. Es gab eine Fokussierung auf Personen, die dem Schicksal hilflos ausgeliefert waren. Es fand eine Hinwendung zur Alltagsgeschichte statt. In den 1990er Jahren weitete der Zusammenbruch des Ostblocks dann zusätzlich den Blick. Ideologische Scheuklappen in der Form des Antikommunismus fielen ebenso weg wie der staatlich verordnete Antifaschismus der DDR. Es folgte eine Hinwendung zu neuen Opfergruppen: den Opfern der Euthanasie, den Sinti und Roma sowie den Zwangsarbeitern.

Hat es bei den deutschen Kriegsgegnern einen Wandel gegeben?

In verschiedenen Ländern, die von den Deutschen besetzt waren, hat es auch eine Veränderung gegeben – in der Tendenz weg vom Widerstand und hin zum Mitwirken auch der eigenen Staatsbürger an den NS-Verbrechen. Also wenn beispielsweise französische Polizisten unter deutscher Aufsicht bei der Deportation von Juden mitwirkten. In Italien hat man damit angefangen, sich mit eigenen Kriegsverbrechen während der italienischen Besetzung des Balkans zu Zeiten des Mussolini-Regimes zu beschäftigen. Die Österreicher haben ihr lange gepflegtes Selbstverständnis als „erstes Opfer“ der deutschen Expansion geräumt und sich mit ihrer Verquickung des Landes in den Nationalsozialismus beschäftigt.

Gilt dies jeweils für die gesamte Bevölkerung? Oder betrifft dies eher eine weniger umfangreiche kritische Öffentlichkeit?

Erhebliche Bevölkerungsteile in betroffenen Ländern sind in der Tat bei der Fokussierung auf den Widerstand geblieben. Die Sichtweise ist einfach und verklärt die Geschichte.

Inzwischen sterben die letzten Zeitzeugen. Was bedeutetet das für die Erinnerungskultur?

Es gibt eine doppelte Herausforderung. So stellt sich die Frage, wie man es schafft, eine zunehmend entfernte Geschichte für die Zukunft in der Erinnerung zu halten. Die Menschen haben heutzutage ganz neue Erlebnisse. So existiert in ihrer Lebenszeit der Krieg in Syrien. Lassen sich aber von solch aktuellen Ereignissen Parallelen zum Zweiten Weltkrieg ziehen? Wie kann man es schaffen, die Erinnerungen oder Lehren aus der Vergangenheit lebendig zu halten? Gleichzeitig ist es wichtig, den Nationalsozialismus und den Holocaust als etwas Spezifisches zu sehen. Das soll heißen, man kann die Vergangenheit auf die Gegenwart beziehen – ohne sie mit ihr gleichzusetzen.