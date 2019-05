Hinrichtung nach Verhandlungspleite

Wer unter dem Regime von Kim Jong-un nicht wie gewünscht spurt, riskiert sein Leben. Wie die südkoreanische Zeitung Chosun Ilo am Freitag berichtet, soll der nordkoreanische Diktator seinen Unterhändler für den Atomkonflikt mit den Vereinigten Staaten, Kim Hyok-chol, nach dem erfolglosen Hanoi-Gipfel mit US-Präsident Donald Trump heimlich hingerichtet haben.

Wie das Seouler Massenblatt von einer anonymen Quelle „aus dem inneren Machtzirkel“ in Pjöngjang erfahren haben will, soll der Atombotschafter bereits bei seiner Rückkehr sofort nach Landung auf dem Flughafen Mirim gemeinsam mit vier hochrangigen Beamten des nordkoreanischen Außenministeriums erschossen worden sein. Der namentlich nicht identifizierte Informant sagte der Zeitung: Weil der Gesandte der Führung „nur dürftig über seine Verhandlungen“ mit den Amerikanern berichtet hat, „wurde er der Spionage für die USA bezichtigt.“

In Ungnade gefallen

Kim Hyok-chol hatte gemeinsam mit dem Trump-Gesandten Stephen Biegun das Treffen Ende Februar in der vietnamesischen Hauptstadt arrangiert. Laut Chosun Ilbo ist auch dessen Vorgesetzter, der Berater des Diktators und direkte Verhandlungspartner von US-Außenminister Mike Pompeo, Kim Yong-chol nicht nur in Ungnade gefallen und von seiner Funktion enthoben worden.

Der kommunistische Top-Funktionär soll in eines der berüchtigten Arbeitslager deportiert worden sein. Auch die Dolmetscherin von Kim Jong-un in Hanoi, Shin Hye-yong, wurde in ein Lager für politische Gefangene geschickt. Ihr wird angeblich vorbeworfen, kurz vor dem Abbruch der Gespräche ein „neues Angebot“ des nordkoreanischen Machthabers an Trump „nicht übersetzt“ zu haben. Darauf hin sei der US-Präsident mit der Erklärung abgereist: „Wir hatten das Gefühl, dass jetzt nicht der richtige Moment war, um etwas zu unterschreiben.“

Nach Angaben der Chosun Ilbo hat Kim Jong-un die harte Bestrafung persönlich angeordnet, „um innere Unruhe und die steigende öffentliche Unzufriedenheit über den gescheiterten Gipfel“ einzudämmen. Ende April hatte der Machthaber den USA „böse Absichten“ beim Hanoi-Gipfel vorgeworfen. Die staatliche Propaganda-Agentur Nordkoreas KCNA vermeldete damals, Kim habe sich in diesem Sinne beim Wladiwostok-Gipfel mit Russlands Staatschef Wladimir Putin beschwert. Nach seiner Ansicht würde die „Situation auf der koreanischen Halbinsel und in der Region deshalb stagnieren.“ Sie habe „einen kritischen Punkt erreicht, in dem sie wieder zu ihrem Ursprungszustand zurückkehren kann.“

USA gehen dem Bericht nach

Die Vereinigten Staaten gehen dem jüngsten Medienbericht aus Südkorea offenbar nach und wollen den Inhalt prüfen, sagte Außenminister Mike Pompeo am Rande seines Besuchs in Berlin. Zwar gehören willkürliche und oft sogar grausame Hinrichtungen politischer Gegner oder auch nur verdächtiger Rivalen zum Herrschaftsstil von Kim Jong-un. Er selbst soll gegenüber Donald Trump geprahlt haben, dass er seinen Onkel und Widersacher Jang Song-thaek 2013 nicht nur hat öffentlich hinrichten lassen, sondern dessen Kopf sogar als Trophäe in einer Leichenschau präsentieren ließ.

Der bis dahin zweithöchste Funktionär Nordkoreas und politischer Ziehvater des jungen Führers war vor sechs Jahren wegen angeblicher Fraktionsbildung, Korruption, Ausverkauf von Naturschätzen an China und etlicher Frauengeschichten von einem Pjöngjanger Militärgericht zum Tode verurteilt worden. „Er hat sein wahres Gesicht als größter Verräter aller Zeiten gezeigt und zugegeben, dass er einen Putsch gegen den obersten Führer unseres Landes plante“, hieß es damals in der amtlichen Urteilsbegründung. Über die Hinrichtung gab es stets Gerüchte, die entweder besagten, dass Jang von einem Raketenwerfer pulverisiert oder von einem Rudel hungriger Hunde zerfleischt wurde.

Dennoch sind an südkoreanischen Presseberichten über Vorgänge in Pjöngjang stets auch Zweifel angebracht. Laut Nachrichtenagentur AP könnte die Story der Chosun Ilbo zwar wahr sein, weil es in der Vergangenheit derartige Fälle gegeben hat. Aber es sei auch wichtig festzuhalten, dass die Medien Südkoreas und die Seouler Regierung eine Historie von sensationellen Geschichten über den inneren Zirkel Nordkoreas verbreitet haben, die falsch waren. Der Medienbericht reflektiere in erster Linie die Probleme der Medien, an verlässliche Informationen über die Vorgänge in Pjöngjang heranzukommen.