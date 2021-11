Hilflos in der Flammenhölle

An jenen heißen Tag, den 4. Juni dieses Jahres, erinnert sich jeder Bewohner, jede Bewohnerin des Flüchtlingscamps Sharia im Nordirak ganz genau: Ein Großfeuer vernichtete 365 der 2000 Zelte, in denen seit sieben Jahren, seit ihrer Flucht vor der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS), etwa 12 000 Angehörige der religiösen Minderheit der Jesiden leben. Die Flammen rasten von Zelt zu Zelt. „Die Hölle“, erinnert sich eine Bewohnerin, „wir hatten nichts zum Löschen, nicht einmal genügend Wasser.“ Feuerwehren aus der gesamten Provinz Dohuk brachten die Flammen schließlich unter Kontrolle. Wie durch ein Wunder wurden 25 Personen nur leicht verletzt: „Zum Glück ist der Brand tagsüber ausgebrochen, so dass sich die Bewohner in Sicherheit bringen konnten. Hätte es nachts gebrannt, hätte es Todesopfer gegeben“, sind sich Brandexperten einig. Die Brandursache: „Ein Kurzschluss“, sagt Karouan Atrushi, ein Sprecher der Provinzbehörden. Aber: 365 Familien verloren ihr Hab und Gut, standen vor dem Nichts.

„Diese Katastrophe hat mir gezeigt, dass wir gerade im Bereich des Brandschutzes schlecht aufgestellt sind“, sagt Ali Tatar, der Gouverneur der Provinz Dohuk im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Tatar, der seit dem Sommer 2020 im Amt ist, besuchte das Camp nach dem Brand und sorgte auch dafür, dass die Betroffenen wieder ein Dach über dem Kopf bekamen. „Aber dabei kann es nicht bleiben, eine solche Katastrophe kann sich jederzeit wiederholen. Wir brauchen Feuerwehrfahrzeuge, Ausrüstung und Ausbildung.“ Er setzt auf die Hilfsbereitschaft der Leserinnen und Leser der „Schwäbischen Zeitung“ wie auch der Feuerwehren in Baden-Württemberg: „Die Stadt Tuttlingen hat uns ein Auto zugesagt und den Anfang gemacht, aber unser Bedarf ist riesig!“

Infrastruktur fehlt in den Camps

In 21 Camps leben allein in der Provinz Dohuk 300 000 bis 350 000 Jesiden, weitere etwa 250 000 bis 350 000 Flüchtlinge wohnen in Rohbauten oder haben anderweitig eine Bleibe gefunden. „Im Grunde sind die Camps wie Sharia von ihrer Einwohnerzahl her vergleichbar mit Kleinstädten“, sagt Gouverneur Tatar, „aber es fehlt an überlebensnotwendiger Infrastruktur.“ Der Gouverneur rechnet nicht damit, dass die Flüchtlinge, die in der Provinz Dohuk etwa 40 Prozent der dort ansässigen Bevölkerung ausmachen, in absehbarer Zeit in ihre Heimat im Shingal-Gebirge zurückkehren. Die Sicherheitslage dort ist zu fragil: „Daher müssen wir Infrastruktur in den Camps aufbauen!“

Für den Brandschutz in der Provinz Dohuk ist Generaldirektor Abdulhakim Tahir Salih verantwortlich. Der 52-Jährige berichtet, dass 1300 Feuerwehrleute in 33 Wachen tätig seien: „Wir haben 3000 größere Einsätze im Jahr.“ Neben den klassischen Aufgaben in der Brandbekämpfung und Unfallrettung hat das Team die Kampfmittelbeseitigung übernommen, ebenso gibt es Taucher. Doch die Finanzkrise des irakischen Staates hat auch bei der Feuerwehr ihre Spuren hinterlassen. „Wir verfügen über 55 Fahrzeuge, von denen zehn derzeit kaputt sind“, berichtet Abdulhakim Tahir Salih. Hinzu kommt: „Wir haben weder Geld für die Reparatur noch für Ersatzteile.“

Der Mangel ist auch für Laien nachvollziehbar. In der 350 000-Einwohner-Stadt Zakho gibt es keine Drehleiter für die Menschenrettung aus großen Höhen: „Dann müssen wir mit der Drehleiter aus Dohuk kommen und brauchen 40 Minuten.“

Personalmangel auf den Wachen

Ortswechsel, von Dohuk in die Kleinstadt Sheikhan. Hier ist Taha Hadjo Taha Kommandant der örtlichen Feuerwehr: „Dass in meinem Verantwortungsbereich 40 000 Menschen leben, für die ich mit nur 30 Mann den Brandschutz sicherstellen soll, bereitet mir große Sorgen“, sagt der 55-jährige Offizier, „70 Mann sollten es sein. Mindestens.“

Noch größere Sorgen bereitet Taha die Situation in den drei Camps Mam Rashan, Sheikhan und Esjan: „Wir sind zwar in zehn oder 15 Minuten vor Ort, aber dann fangen die Probleme erst an.“ Dicht an dicht stehen in den Camps die Zelte. „Alte pakistanische Armeezelte, mit Petroleum zum Schutz gegen die Kälte getränkt“, weiß Taha. „Können Sie sich vorstellen, wie schnell dieses Material brennt? Und wie schnell die Flammen überspringen?“ Taha war beim Kampf gegen das Großfeuer im Camp Sharia dabei. Er weiß um die Gefahren für die Menschen. Denn in den Zelten werden kleine Benzinöfen betrieben, darauf kochen die Bewohner und nutzen sie als Heizungen: „Und wenn es brennt, kommen wir mit den Fahrzeugen in den engen Gassen nicht durch.“ Die Wasserversorgung sei nicht gesichert: „Hydranten fehlen auch.“ Daher benötigt er sowohl kleine, wendige Fahrzeuge für den Erstangriff und weitere Fahrzeuge mit einem großen Wassertank.

Den Einsatzalltag in der Feuerwache Sheikhan bestimmen weiterhin Flächenbrände, wenn irgendwo zwischen den 60 Dörfern im Sommer bei über 50 Grad in der Sonne Erntemaschinen Feuer fangen. Auch zeigt ein Blick in die Einsatzstatistik, dass die Zahl der schweren Unfälle auf der Schnell-straße zwischen Dohuk und der Kurdenhauptstadt Erbil steigt: „Wir haben aber keinerlei Rettungsmittel auf unseren Fahrzeugen“, klagt Taha, „eingeklemmte Personen können wir nicht aus den Autos herausschneiden.“

Aus Tuttlingen kommt ein Feuerwehrfahrzeug

Gouverneur Tatar wie auch die Kommandanten Abdulhakim Tahir Salih und Taha Hadjo Taha wünschen sich nun, dass ein Beispiel der Stadt Tuttlingen Schule macht. Im Oktober hatte der Tuttlinger Oberbürgermeister Michael Beck symbolisch ein Löschfahrzeug an Tatar übergeben. „Für uns ist das eine Geste der Menschlichkeit. Das Fahrzeug wird der Region in Kurdistan über viele Jahre noch beste Dienste leisten“, sagte Beck damals. „Für uns war klar, dass wir helfen. Das haben wir von der Stadt schon mehrfach gemacht.“

Die Stadt verkauft das 29 Jahre alte Fahrzeug zu einem „fairen Preis“ und übernimmt die Hälfte der Kosten als Spende, die Aktion „Helfen bringt Freude“ finanziert den Transport. Das Fahrzeug soll Anfang 2022 die Reise nach Kurdistan antreten.

Auch aus der westfälischen Stadt Bocholt ist ein Tanklöschfahrzeug unterwegs, das schon am Dienstag in Dohuk eintreffen wird. Gouverneur Tatar freut sich darauf, die Fahrzeuge persönlich in Empfang zu nehmen und appelliert zum Abschluss des Gesprächs: „Die Jesiden sind unsere Schwestern und Brüder. Also schützen wir sie so, wie man Verwandte schützt. Bitte, helft uns dabei!“