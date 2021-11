Hewan Fahmi Hassan will Frauen stark machen

Es wird Abend im Nordirak, die Sonne sinkt. Im Camp Sheikhan, in dem 3200 Flüchtlinge leben, nimmt sich Campleiterin Hewan Fahmi Hassan Zeit für einen Rundgang durch die Zeltstadt: „Ich will wissen, wie es den Bewohnern geht, und dazu muss ich sie aufsuchen.“ Ihre Besucher aus Deutschland nimmt die 25-Jährige mit. „Hewan, unser Heizofen ist kaputt“, klagt eine Mutter. „Hewan, kannst du mit uns Fußball spielen“, fragt ein Junge. „Geht’s euch gut“, will Hewan von einer Gruppe junger Frauen wissen, die mit ihren Babys auf dem Weg zu Freundinnen sind. Einige Meter weiter sitzt die 60-jährige Kine Ibrahim Mirza weinend vor ihrem Zelt und klagt: „Mein Mann ist vor einer Woche gestorben, ich bin so traurig.“ Hewan tröstet die Witwe.

Sofort und über die Sprachbarrieren hinweg ist zu spüren: Die Campleiterin ist angekommen, mittlerweile gut angekommen. Die Menschen vertrauen ihr Nöte und Sorgen an, lassen sie teilhaben an ihren Freuden und Hoffnungen. Dass sie, eine junge Frau, in einer von Männern geprägten Gesellschaft einen harten Kampf um Respekt und Anerkennung ausfechten muss, verschweigt sie nicht. Wichtiger aber ist ihr, über ein Thema zu berichten, das lange totgeschwiegen wurde: „Ich brauche Hilfe im Kampf gegen häusliche Gewalt in den Camps. Eure Hilfe.“

Rückkehr in die Heimat ist unmöglich

Seit Beginn dieses Jahres trägt die junge Frau die Verantwortung für das Camp, in dem Angehörige der religiösen Minderheit der Jesiden Zuflucht gefunden haben, die 2014 von der Terrormiliz „Islamischer Staat“ aus ihrer Heimat, dem westlich der Millionenmetropole Mossul gelegenen Shingal-Gebirge, gewaltsam vertrieben wurden. Bis heute können sie nicht zurückkehren: Die Sicherheitslage dort bleibt prekär. In der Provinz Dohuk, dem zweiten Siedlungsgebiet der Jesiden, fanden die Jesiden Aufnahme: 538 000 Menschen sind dort derzeit als Flüchtlinge registriert, 300 000 bis 350 000 von ihnen leben in den 21 Camps der Provinz.

Hewan Fahmi Hassan kommt 1996 als zweitjüngstes von zehn Kindern in einer jesidischen Familie zur Welt. Sie wächst mit drei Brüdern und sechs Schwestern in der kleinen Stadt Baadre auf. Die Mutter kümmert sich um den Haushalt, der Vater ist Schulleiter und fördert seine Tochter: „Ich durfte zwölf Jahre lang in die Schule gehen“, berichtet Hewan Fahmi Hassan, „ganz ungewöhnlich lange für ein Mädchen.“ Das Elend in den rund um Baadre gelegenen Camps, in denen die jesidischen Glaubensschwestern und -brüder leben, drängt sie zum Handeln: „Schon früh habe ich mich ehrenamtlich in den Camps engagiert, habe Kindern Nachhilfeunterricht gegeben.“ Der Vater ist stolz auf die Tochter und ermöglicht ihr, abends in der Provinzhauptstadt Dohuk ein Studium der Verwaltungswissenschaften zu absolvieren: „Und so habe ich mich auch beruflich für die Flüchtlingsarbeit qualifiziert.“

Enttäuschte Hoffnung vieler Frauen

Ein Nachbar und Freund der Familie, Shero Smo, verfolgt den Werdegang der jungen Frau – und engagiert sie für das Camp Mam Rashan. Dort ist Smo, ebenfalls Jeside, Campmanager. Er will mehr über Wohl und Wehe der 7400 Geflüchteten wissen. Also geht Hewan Fahmi Hassan von Familie zu Familie, fragt nach, kümmert sich, organisiert Hilfe: „Protection officer“ lautet ihr Titel, sie ist die Beauftragte für den Schutz der Campbewohner. Waisen, Witwen und Behinderte liegen ihr besonders am Herzen. „Und in Mam Rashan habe ich erstmals die Opfer häuslicher Gewalt angetroffen, Mädchen und Frauen.“ Sie erlebt, dass viele Betroffene lange nicht reden und schon gar nicht benennen wollen, was ihnen angetan wurde. Sie erlebt die Hoffnung vieler Frauen: Dass der Partner seine Tat bereut und endlich sein Verhalten ändert. Und sie leidet unter den Enttäuschungen mit. In Fällen schlimmer Körperverletzungen geht sie mit den Opfern zur Polizei, erstattet Anzeige und merkt: „Da muss mehr passieren.“

Im Januar 2021 wird die Stelle der Campmanagerin im Camp Sheikhan frei. Shero Smo ermutigt seine Mitarbeiterin, sich zu bewerben. „Nach den Erfahrungen in Mam Rashan war ich bereit, Verantwortung zu übernehmen“, erinnert sich Hewan Fahmi Hassan. In Sheikhan sind die Mitarbeiter skeptisch: Männer, allesamt älter und erfahrener als die junge Frau. Einige hätten selbst gerne den Job gehabt, den jetzt die Mitbewerberin bekommt. „Ich musste sie überzeugen“, sagt die Leiterin, „aber das ist gelungen.“

40 Prozent der Familien erleben häusliche Gewalt

Schnell findet Hewan Fahmi Hassan ihr ganz eigenes Thema, als Frauen und Mädchen zu ihr, der Gleichaltrigen, kommen und sich ihr anvertrauen: „Sie kamen mit blutigen Händen. Wir rechnen damit, dass 40 Prozent der Familien häusliche Gewalt erleben“, sagt sie, „und das darf nicht so bleiben, auch nicht in Zeiten der Pandemie, auch nicht nach sieben Jahren im Zelt.“

Die neue Leiterin handelt und fordert Hilfe an. Nach wenigen Wochen nimmt die kurdische Hilfsorganisation Harikar mit sieben Mitarbeitenden ihre Arbeit im Camp auf: „Wir klären die Campbewohner und Mitarbeiter darüber auf, was geschlechtsspezifische Gewalt ist und wie wir ihnen helfen können, falls sie mit solchen Themen konfrontiert werden“, erklärt Sparwa Shamoel, Projektmanagerin bei Harikar, im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Mittlerweile hat Harikar ein eigenes Büro im Gesundheitszentrum des Camps bezogen, das Betroffene diskret erreichen können: „Ein sicherer Ort für Frauen, Mädchen und Kinder“, sagt Sparwa Shamoel. Und man greife ein: „Die Sachbearbeiter kümmern sich um Fälle von geschlechtsspezifischer Gewalt, einschließlich des Falls häuslicher Gewalt, und leiten entsprechende Schritte ein.“

Kein Ausweg möglich

Doch im Camp sind die Möglichkeiten begrenzt: „Die Frauen können nicht einfach ausziehen oder sich scheiden lassen, das lassen weder die wirtschaftlichen noch die kulturellen Bedingungen zu“, weiß der Psychologe und Psychiater Jan Ilhan Kizilhan, der sowohl an der Dualen Hochschule Villingen-Schwenningen lehrt und gleichzeitig Dekan des Instituts für Psychotherapie und Psychotraumatologie an der Universität Dohuk ist. Er kennt die Verhältnisse: „Wohin sollten die Frauen mit ihren Familien auch gehen?“

In Sheikhan setzt Hewan Fahmi Hassan die Hinweise der Harikar-Fachleute um, die dazu raten, Frauen zu stärken. Mithilfe der Leserschaft der „Schwäbischen Zeitung“ ist bereits eine Bäckerei eröffnet worden, in der die Frauen eigene Erfahrungen machen. Sie nähen, stricken, kochen.

Ein richtiger Schritt, doch dürfe es dabei nicht bleiben, fordert die Menschenrechtsaktivistin und Journalistin Düzen Tekkal, die selbst Jesidin ist und mit der Organisation Hawar.help Frauen im Nordirak unterstützt: „Um Mädchen und junge Frauen stark zu machen, muss man sie zu Akteurinnen machen, man muss sie aus ihren Abhängigkeiten befreien, sie müssen in die Selbstbestimmung gehen, sie müssen Einkommen generieren und dadurch weiterkommen.“ Ganz konkret stellt Tekkal sich vor: „Wir brauchen in den Camps einen Schutzraum, einen Safe Place, wo die Frauen einen Tee trinken können, in den Austausch gehen können und an Bildungsprogrammen teilnehmen können. Wir müssen sie stärken, zum Entrepreneurship ermutigen, Englischkurse anbieten und Chancen der Digitalisierung aufzeigen.“

Ohnmacht der Männer führt in die Gewaltspirale

Zurück zu Hewan Fahmi Hassan: Sie weiß gut, dass ohne Einsicht und Verhaltensänderung der Täter kein Ende der Gewaltspirale in Sicht ist. Doch warum sind Männer in der Spirale gefangen? „Das politische Vakuum, der Stillstand in den Verhandlungen um das Shingal-Gebirge, die ökonomische Hilflosigkeit in Zeiten des Corona-Lockdowns: Vor allem die Männer haben keine richtige Aufgabe in den Camps und leiden unter der Anspannung und der Ohnmacht“, erklärt Professor Kizilhan. Zu entschuldigen seien Ohrfeigen, Tritte, Schläge keinesfalls, auch nicht tolerierbar. Nie. Kizilhan erläutert: „Die Männer können kein Geld verdienen, haben ihre Funktion als Vorstand der Familie verloren und wollen zeigen, wer Herr im Haus ist.“ Hinzu kommt nach Kizilhans Erfahrung: „Die Trauer, die Scham und die Schande werden in der jesidischen Comunity tabuisiert, auch schweigen die Nachbarn, wenn sie häusliche Gewalt mitbekommen.“

Düzen Tekkal nennt weitere Hintergründe: „Ich glaube, dass auch viele Männer überfordert sind. Ihnen sitzt das schlechte Gewissen, angesichts des Völkermords nichts getan haben zu können, immer noch im Nacken.“ Männer brauchen nach Tekkals Meinung genauso Begleitung wie die Frauen, müssen gestärkt werden. Tekkal fordert: „Männer müssen lernen, Konflikte gewaltfrei zu lösen. Und man muss sie mit diesen althergebrachten patriarchalischen Vorstellungen konfrontieren, darf sie aber auch nicht überfordern und muss mit ihnen in den Austausch auf Augenhöhe gehen.“

Austausch auf Augenhöhe? Ein langer Weg im Camp Sheikhan, wo Hewan Fahmi Hassan froh ist, dass sie als Campleiterin positive Erfahrungen sammeln kann. Sie berichtet von ersten Erfolgen in der Arbeit mit den Frauen: „Diese aber muss 2022 weitergehen, und dafür benötige ich eure Hilfe“, gibt sie ihrem Besucher aus Deutschland mit auf den Weg: „Bitte helft uns Frauen!“