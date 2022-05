Heute mal nur gute Nachrichten

Unsere Häupter sind ermattet, unsere Seelen dürsten in Anbetracht von Dauerkrisen nach Erquickung. Darum heute an dieser Stelle: gute Nachrichten. Fangen wir mit dem Rauchen an und den positiven Dingen, die sich aus dem Tabakatlas ableiten lassen. Nein, der Tabakatlas ist kein nützliches Buch für Raucher, in dem der nächstgelegenen Zigarettenautomat verzeichnet ist. Vielmehr handelt es sich um eine Art Gesamtbilanz, in der Forschende des Deutschen Krebsforschungszentrums zusammenfassen, wer, wo und wie stark in Deutschland noch am Glimmstängel hängt. Um es kurz zu machen: Seit Jahren sind die Zahlen rückläufig.

Die gute Nachricht Nummero zwei: Die Deutsche Bahn stattet die zukünftige Generation von ICEs neu aus. Ja, sie möbelt die Züge direktgehend auf. Plüschige Moderne allenthalben. Die Speisewagen sehen dann aus wie angesagte Bars in hippen Großstädten. Dem Vernehmen nach überlegt die Bahn sogar, Heiz- und Klimaanlagen einzubauen, die tatsächlich antizyklisch funktionieren. Also dann heizen, wenn es kalt ist und dann kühlen, wenn es heiß ist – und nicht wie heute noch so oft exakt umgekehrt.

Die dritte und letzte gute Nachricht kommt aus München. Dort gibt es einen Friseur, der nicht nur die Haare versorgt, sondern auch den Geist, indem er Kunden etwas aus einem Buch vorlesen lässt. Frei nach dem Motto: Waschen, schneiden, lesen. Besagter Friseur versteht das als aktiven Beitrag zur Lesekompetenz. Denn was gibt es Schöneres, als im neuen ICE im aktuellen Tabakatlas herumzuschmökern? (nyf)