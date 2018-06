Herkunft ohne Papiere schwer nachzuweisen

Die Registrierung von Flüchtlingen in Deutschland ist seit Mai deutlich einfacher geworden. Durch ein von der Bundesregierung beschlossenes Gesetz zur Verbesserung des Datenaustauschs können die Einrichtungen, in denen Flüchtlinge erstmalig erfasst werden, ihre Daten europa- und bundesweit abgleichen. Es ist jedoch nach wie vor schwer, die Identität von Personen ohne gültige Papiere zu überprüfen.

„Wenn die Menschen keine Reisedokumente dabei haben, müssen wir den Leuten erst einmal glauben, was sie uns erzählen. Wir versuchen zusammen mit den Dolmetschern das Herkunftsland zu ermitteln, aber letztendliche Gewissheit können wir dadurch nicht bekommen“, sagte Berthold Weiß, Leiter der Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge (LEA), der Schwäbischen Zeitung.

Meist seien Menschen aus Ländern wie Marokko oder Algerien, deren Chance auf Asyl in Deutschland nur gering ist, ohne gültige Papiere auf der Flucht. „Diese Flüchtlinge sprechen meist einen auffälligen Dialekt, sodass unsere Dolmetscher feststellen können, dass sie beispielsweise nicht aus Syrien stammen“, sagt Weiß. Dagegen kämen nur wenige Syrer ohne Dokumente nach Deutschland, so Weiß. Fehlende Papiere seien somit häufig ein weiteres Indiz, dass der Asylbewerber nicht aus Syrien, sondern aus Nordafrika stamme.

Mehr als 1200 Erfassungsstationen

Im ersten Halbjahr 2016 registrierte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) rund 220000 Asylsuchende. 2015 flohen 1,1 Millionen Menschen nach Deutschland. Damit die Registrierung einfacher und einheitlicher abläuft, hat das Bamf in den vergangenen Monaten in allen Bundesländern mehr als 1200 Erfassungsstationen eingerichtet. 16 davon sind in der LEA Ellwangen. Dort wurden seit der Eröffnung der Erstaufnahmestelle im April 2015 rund 20000 Asylbewerber registriert. Mittlerweile werden die dort ankommenden Flüchtlinge innerhalb eines Tages erfasst. In Spitzenzeiten mit rund 1000 Neuankömmlingen pro Woche lief die Registrierung noch nicht so reibungslos. „Dann konnte es auch einmal bis zu einer Woche dauern, bis die Asylbewerber registriert waren“, sagt Weiß.

Seit Mai ist die LEA Ellwangen, genau wie viele weitere Erstaufnahmestellen in Deutschland, mit anderen Einrichtungen vernetzt. Somit können die Mitarbeiter in der LEA auch auf Daten anderer Bundesländer und EU-Staaten zugreifen. So können beispielsweise Doppelregistrierungen verhindert werden. Bei der Ankunft erhalten die Asylbewerber einen Ankunftsnachweis mit Passfoto. Mittels des elektronischen Fingerabdrucks wird überprüft, ob die Person bereits woanders registriert ist oder gegen sie ein Haftbefehl vorliegt.