Helge Braun: Wiedergewonnene Freiheit mit Disziplin nutzen

Von Deutsche Presse-Agentur

Ein 24-jähriger Mann ist am Samstag im Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen mit einer großen Axt umhergelaufen. Das teilt die Polizei am Sonntag mit. Passanten wurden auf den Mann aufmerksam, als er die ein Meter lange Axt hinter sich her zog und riefen aus Angst die Polizei.

Diese rückte dann mit allen verfügbaren Einsatzkräften aus, um den Mann zu stoppen, wie ein Sprecher sagte. Die Beamten stellten fest, dass der Mann sehr verwirrt war und wohl auch psychisch krank sei.