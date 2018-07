Heiko Maas' Hau-Ruck-Gesetz war ein unnötiger Schnellschuss

Das Geschrei um das Netzwerkdurchsetzungsgesetz war groß: Die Meinungsfreiheit sei in Gefahr, argumentierten die einen. Die anderen fürchteten, Beiträge in sozialen Netzwerken würden künftig vorschnell gelöscht, um Strafen zu verhindern. Die nächsten kritisierten, dass eine Entscheidung über Recht und Gesetz nicht in die Hand von Unternehmen gehöre. Dabei wäre Heiko Maas‘ juristischer Schnellschuss unnötig gewesen.

Denn viel hat sich durch das Hau-Ruck-Gesetz nicht verändert. Die meisten Hass-Posts werden ohnehin gelöscht, weil sie den Regeln des jeweiligen sozialen Netzwerks widersprechen - so wie vorher auch. Die zusätzlichen Einträge, die die Netzwerke aufgrund von Meldungen entfernt haben, sind daran gemessen relativ gering.

Ein gründlich ausgearbeitetes Gesetz, das die Meinungsfreiheit schützt und Hetze blockiert, ist absolut sinnvoll. Aber es wird nur Akzeptanz finden, wenn die juristischen Entscheidungen von Experten getroffen werden. Dafür fehlt eine unabhängige Stelle. Derzeit entscheiden die Unternehmen darüber, was gelöscht werden muss. Doch sie sind nicht unabhängig: Denn auch, wenn ihnen hohe Strafen drohen, wenn sie strafrechtlich relevante Posts wiederholt zulassen, ist es gleichzeitig in ihrem Interesse, wenn möglichst viele Menschen auf ihren Plattformen kommentieren. Und dafür sind Posts mit Aufreger-Potenzial bestens geeignet.

Nur ein Gutes hatte das Gesetz bisher: Äußert sich jemand offen rassistisch oder leugnet beispielsweise den Holocaust auf Facebook, muss das Netzwerk aktiv werden - und wenn Unternehmenschef Mark Zuckerberg noch so stur argumentiert, dass solche Beiträge aus Unwissenheit und nicht aus böser Absicht entstehen könnten. Strafbar waren solche Äußerungen in Deutschland schon vorher. Doch jetzt muss ein solcher Post innerhalb kürzester Zeit entfernt werden. Wenigstens etwas.

a.pauly@schwaebische.de