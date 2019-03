Heikle Klagen gegen die Bundesrepublik - Urteile in Münster

Lammgarten, Minigolfanlage und Spielplatz sollen bleiben, eine Art Stadtbalkon und ein futuristischer Steg mit zwei Ebenen auf den See hinaus könnten kommen: Mit der Neugestaltung des Uferparks will die Stadt Liebgewonnenes bewahren, zugleich aber auch urbane Ausrufezeichen setzen. Was bei der Überarbeitung und Modifizierung der aus dem Ideenwettbewerb hervorgegangenen Siegerentwürfe der Büros K1 und Schmid Treiber Partner herausgekommen ist, wird die Verwaltung am kommenden Montag zunächst in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vorstellen, ...