Heidi, Tom und ein Toast für Schwager Bill

Inzwischen ist Heidi Klum als Mannequin in etwa zu dem geworden was Heidi Kabel in der Schauspielerinnen-Liga war: Großmutter der Nation. Die ehrfurchtsvoll als Model-Omi bezeichnete 49-Jährige zieht noch immer unermüdlich durch die Lande, um kükenhaften Nachwuchs mehr oder weniger von der Schule wegzucasten. Damit ihm so fundamentales Basiswissen beigebracht wird, wie beispielsweise mit abgesägten Stöckelschuhen auf einem brennenden Hochseil Pirouetten zu drehen – und dabei gut auszusehen.

Gerade hat die Unterhaltungsshow „Germany’s Next Topmodel“ Sendepause. Aber der Nachrichtenstrom aus dem Hause Klum reißt trotzdem nie ab. Zum Beispiel hat neulich ihr Schwager, ein gewisser Bill Kaulitz, im Fernsehen gestanden, dass er zwar der Küchengeräte viele besitzt – „weil die gut aussehen“ – sie selbst aber nicht bedienen kann. Ja sich sogar den geschmierten Toast vom Lieferservice kommen lässt. Sein offenes Bekenntnis: „Ich bestelle oft auch dreimal am Tag.“

Es ist natürlich reiner Zufall, dass sein Bruder – ein gewisser Tom Kaulitz und derzeitiger Ehemann von Heidi Klum – als Kopf der Band Tokio Hotel wie bestellt und nicht abgeholt ausgesehen hat. Aber wenigstens ist Tom am Herd begabter als früher an der Gitarre. Jedenfalls verlautbarte Klums Gatte, dass er viel koche. Wobei die Frage offen bleibt, ob er damit große Portionen meint oder das häufige Agieren am Herd. Wohl aber doch eher Letzteres, weil seine angebetete Heidi auch in fortgeschrittenem Alter nicht nach einem Vielfraß aussieht. (nyf)