Hauk lehnt Kompromiss ab:„Todesstoß für Sauenhaltung in Baden-Württemberg“

Die bei einem Brandunglück auf einem Campingplatz in Tengen (Kreis Konstanz) schwer verletzten Männer stammen alle aus Pfullendorf. Ein Polizeisprecher bestätigt dies auf Anfrage. Wie in unserer Samstag-Ausgabe berichtet, sind die vier Männer am Donnerstagabend beim Auffüllen einer Deko-Feuerkugel mit Ethanol von einer Stichflamme erfasst worden. Mit schweren Brandwunden sind die Verletzten noch in der Nacht in Spezialkliniken transportiert worden.