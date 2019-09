Hauk: „Das genaue Ausmaß wird sich erst in diesem Herbst und Winter zeigen“

Baden-Württembergs Forstminister Peter Hauk (CDU) forderte auf dem Waldgipfel in Berlin eine Intensivierung des Holzbaus als Beitrag zur Klimarettung. Warum dies keine Soforthilfe sein kann, aber dennoch sinnvoll ist, erzählte er im Gespräch mit Jan Scharpenberg.

Herr Hauk, wie dramatisch ist die Lage für den Wald in Baden-Württemberg?

Die Lage ist schon dramatisch, weil es überall in den Wäldern schlichtweg an Wasser fehlt. Das trifft alle Wälder. Egal, ob sie naturnahe Urwälder oder bewirtschaftete Wälder sind. Wir sind nicht so stark wie andere Länder von dem Borkenkäfer betroffen. Wir haben aber eine sehr buchenbetonte Waldwirtschaft, und die stirbt uns in diesem Jahr genauso wie die Fichte. Aber das genaue Ausmaß wird sich erst in diesem Herbst und Winter zeigen.

Was halten Sie von dem Vorschlag, die Hilfsgelder gekoppelt am Ausmaß der Schäden an die Bundesländer zu verteilen?

Das halte ich für bedenkenswert. Dort, wo die Schäden am Größten sind, braucht es die meiste Hilfe. Das leuchtet jedem ein. Das muss man aber differenzieren. Wir müssen zwischen den Waldbesitzarten unterscheiden. Und ich glaube, eine Mittelverteilung, die so beziffert ist, dass sie kommunale und private Waldbesitzer in den Fokus rückt, wäre richtig. Die Staats- und Landeswälder müssen sich selbst finanzieren. Hier brauchen wir auch keine Bundeshilfen.

Braucht es jetzt eine Gesetzesänderung, die die vielen privaten Kleinwaldbesitzer mehr in die Pflicht nimmt, etwas auf ihrem Grundstück zu unternehmen?

Nein, das braucht es nicht. Aber es braucht eine verstärkte Beratung der Waldbesitzer. Das Thema Klimawandel wird uns noch lange beschäftigen. Deshalb ist es notwendig, gerade da, wo wir hohe Privatwaldanteile haben, die Beratung durch qualifizierte Förster zu intensivieren. Und diese Förster müssen im Anschluss auch aktiv nach diesen Flächen schauen. Wir haben in diesem Bereich neues Personal gefordert und ich bin zuversichtlich, dass wir es erhalten werden.

Kann mehr Holzbau helfen, das viele Totholz abzutragen?

Mehr Holzbau hilft natürlich nicht aktuell, denn dafür braucht es eine gewisse Vorlaufzeit. Auf lange Sicht macht das aber sehr viel Sinn. Wir haben in den nächsten vierzig Jahren ein Problem, weil wir jetzt in einer Phase sind, in der wir nicht wissen, ob alle Maßnahmen der Politik zum Klimaschutz greifen. Deshalb müssen wir jetzt alles aktivieren, was geht, und alles daran setzen, unsere Wälder schnell wieder aufzuforsten. Die toten Bäume dürfen ihren Kohlenstoff nicht einfach wieder an die Umwelt abgeben, indem sie verrotten oder verbrannt werden. In Baden-Württemberg sind wir im Einfamilienhausbau bei einer Holzbau-Quote von 35 Prozent. Aber vor allem im Mehrfamilienhaus- und Hochhausbau liegen wir unter zwanzig Prozent. Da ist noch viel Luft nach oben.