Hasskommentare ahnden? Gesetzgeber prallt an der eigenen Gesetzgebung ab

Keine Frage, der gesellschaftliche Ton wird nicht nur rauer, er verroht. Das gilt mitnichten nur für Debatten am Rande politisch brisanter Konfliktlinien, wie sie die Themenfelder Migration oder Klimawandel durchziehen. Kaum eine Diskussion, die sich nicht bald von der Sachlichkeit verabschiedet, um von Hass und Hetze erstickt zu werden. Im Internet ist das bereits ein Automatismus, der nicht nur die Debattenkultur gefährdet, sondern den Hass aus digitalen Echokammern in Gewalttaten im realen Leben zu übersetzen vermag. Und deshalb ist es zu begrüßen, dass die Politik angesichts dieser Enthemmung nicht tatenlos zusehen, sondern juristisch nachschärfen will. Der jüngste Gesetzentwurf des Bundesjustizministeriums sorgt aber zu Recht für Empörung und entschiedenen Widerspruch.

Internetunternehmen wie Facebook, Google oder GMX sollen zur Herausgabe von Passwörtern gezwungen werden, um sie den Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung zu stellen. Der Plan ist in mehrfacher Hinsicht grotesk. Ein Großteil der Hasskommentare wird bereits unter Klarnamen ins Netz gespuckt. Wenn ein Gericht wie im Fall Künast dann zu dem Schluss kommt, dass persönliche Diffamierungen wie „Stück Scheiße“ eben „keine Diffamierungen der Person“ sind, sondern der öffentlichen Diskussion dienlich, dann mangelt es nicht an Passwörtern, sondern an Sinn und Verstand. Technisch prallt der Gesetzgeber mit seiner Gier nach Daten zudem an der eigenen Gesetzgebung ab: IT-Unternehmen dürfen Passwörter gar nicht im Klartext speichern, könnten sie somit auch nicht herausgeben.

Der lautstarke Protest gegen den geplanten Passwort-Zugriff übertönt nun die sinnvollen Vorschläge. So kann bislang nur die Billigung einer verübten Straftat verfolgt werden, nicht aber der Zuspruch für fiktive Gewalt. Die Gesetzesvorlage will das ändern – es wäre überfällig. Denn wer von Vergewaltigungen oder Kopfschüssen fantasiert, sollte sich nicht hinter scheinbarer Meinungsfreiheit verstecken dürfen, sondern vor Gericht verantworten müssen.