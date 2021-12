Harte Probe für die Ampel

Olaf Scholz und seine Ampel-Truppe sind nicht zu beneiden. Corona vermasselt ihnen nicht nur den Start, sondern stellt die neue Regierung auch weiterhin auf die Probe. Falls sich Omikron auch in Deutschland mit der gleichen Geschwindigkeit ausbreitet wie in Großbritannien, werden die Fallzahlen kräftig ansteigen und das bislang gekannte Ausmaß übersteigen. Nach allem, was über die Mutante bekannt ist, verursacht sie weniger oft schwere Erkrankungen als es noch die Variante vom Delta-Typ vermochte. Doch weil die Zahl der Infizierten zugleich deutlich höher zu sein scheint, kann das natürlich trotzdem zu einer anhaltend großen Belastung der Intensivstationen führen.

Was schützt, ist bekannt

Ob dieses Szenario wirklich eintritt, weiß derzeit noch niemand. Angesichts der großen Kritik an der mangelhaften Vorbereitung auf die vierte Welle wird die neue Regierung aber sicherlich alles tun, um nicht ähnlich hilflos dazustehen, wie das Ende November der Fall war. Inzwischen weiß man ja recht genau, was vor hohen Infektionszahlen schützt – eine drastische Reduzierung der persönlichen Kontakte auch im privaten Bereich, das Runterfahren des öffentlichen Lebens in Verbindung mit geschlossenen Restaurants und Geschäften, das Verbot von Großveranstaltungen in geschlossenen Räumen und eine hohe Impfquote.

Abgestufte Maßnahmen

Politisch stellt dieses Anti-Corona-Menü für alle Parteien im Bündnis und insbesondere für die FDP ein großes Problem dar. Impfen befürwortet jeder, den Rest lehnen die Koalitionäre eigentlich ab, wenn auch in Abstufungen von SPD (ein wenig) bis zu den Liberalen (sehr stark). Die Frage ist nun, welche Abstufung davon zum Zuge kommt. Reicht es, Clubs und Diskotheken zu schließen und private Silvesterfeiern auf zehn Leute zu begrenzen? Oder ist das schon nicht mehr zumutbar?

Die Koalition steht vor einem unmöglichen Auftrag. Denn egal, wie das Ergebnis aussieht, egal ob es nun harte Auflagen gibt oder nur leichte, kein Beschluss wird so richtig sein, dass er keinem wehtut. Olaf Scholz und seine Ampel tragen die Verantwortung. Zu beneiden sind sie nicht.